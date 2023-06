Alexis Tsipras demite-se da liderança do Syriza

O líder do Syriza e antigo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, apresentou esta quinta-feira a sua demissão da chefia do partido de esquerda radical grego. O anúncio surge na sequência do fraco desempenho do Syriza na segunda volta das eleições legislativas, realizadas no domingo, e vencidas pelos conservadores da Nova Democracia.

“Chegou a altura de começar um novo ciclo. O resultado negativo deve e tem de ser o início deste ciclo”, disse Tsipras, garantindo que não vai ser candidato nas próximas eleições internas do Syriza.

“Sinto-me orgulhoso por tudo o que aconteceu”, acrescentou, citado pela Reuters. “Esta difícil viagem teve compromissos, decisões difíceis, ferimentos e atritos. Mas foi uma viagem que deixou uma marca na História.”

Tsipras e o Syriza chegaram ao topo da política grega em 2015, liderando um movimento de contestação à estratégia da União Europeia para conceder um resgate financeiro à Grécia, afundada numa grave crise económica.

O antigo primeiro-ministro acabou por sucumbir, no braço-de-ferro com as instituições europeias, impondo uma política de austeridade ao povo grego, que lhe causou enormes danos reputacionais e que lhe custou o cargo, nas eleições de 2019.

No passado domingo, o Syriza ficou-se pelos 17,8%, numa votação vencida pela Nova Democracia, que logrou 40,5% dos votos.