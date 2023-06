Opel Astra adopta mecânica eléctrica com futuro na mira

O Opel Astra chegou à 12.ª geração (a marca contabiliza as gerações do Kadett, do qual apenas não herdou o nome) apostado em manter o interesse de uma fatia de clientes fiéis. Para tal, dotou o compacto familiar de um vasto leque de tecnologias, reinventou o seu design, conferindo-lhe maior expressividade, e construiu um portefólio com mecânicas para todos: a gasolina, a gasóleo, plug-in hybrid (inclusive com a variante espevitada GSe, com 224cv) e, agora, exclusivamente movida a electricidade.

Desta forma, a Opel vai abrindo caminho para o futuro nos países da União Europeia, nos quais será proibido comercializar viaturas novas que produzam emissões de CO2.

O Astra Electric, que chega ao mercado nacional a partir de Novembro e que deverá ser proposto por um preço em torno dos 45 mil euros, não se distingue praticamente em nada dos irmãos com mecânicas térmicas. Pelo menos num primeiro olhar, com a frente dominada pela linguagem Vizor, com uma linha bem vincada sobre o capot em direcção ao nariz do carro que assume forma de seta.

O novo design torna-se ainda mais dominante quando associado à tecnologia IntelliLux, com 168 elementos LED, sendo possível personalizar a viatura com pintura bicolor. No interior, sobressaem as linhas simples e a funcionalidade, com a manutenção de alguns botões físicos, mas também um piscar de olho a quem já não dispensa as ferramentas digitais, com o cockpit Pure Panel, composto por dois ecrãs panorâmicos, de dez polegadas cada. E para quem não queira mesmo tirar os olhos da estrada, há a possibilidade de usufruir de um head-up display de realidade aumentada, que projecta as informações na estrada à nossa frente, e reconhecimento de voz natural.

Ainda no habitáculo, importa referir que o espaço não foi prejudicado pela existência de uma bateria, arrumada na parte inferior da carroçaria. Desta forma, a marca conseguiu manter as cotas de habitabilidade, com o porta-bagagem a apresentar igual volumetria das variantes plug-in: 352 litros, que podem ser esticados até aos 1268 litros com a segunda fila de bancos rebatida.

Aposta na eficiência

O Astra Electric é apresentado como um dos mais eficientes da sua classe. Com 1679 quilos, apenas mais 1kg que o plug-in (o GS PHEV de 180cv), o automóvel faz-se valer das suas linhas limpas para reivindicar um bom coeficiente de arrasto.

Tudo somado, obteve um consumo médio homologado de 14,9 kWh/100km, com a marca a garantir que é possível rolar mantendo o consumo abaixo dos 13 kWh. E, em alguns trajectos curtos nos arredores de Berlim, com alguma auto-estrada, verificámos que não é difícil pôr a média mais em linha com o reclamado pela Opel do que o declarado nos testes WLTP.

Foto Opel Astra Electric 2023 DR

Com uma ressalva: não passámos em nenhuma rota sem restrição de velocidade e, por isso, não foi possível atingir a velocidade máxima, que a Opel limitou nos 170 km/h, acima da maioria dos seus concorrentes directos.

A permitir estes desempenhos está um motor eléctrico capaz de 115 kW/156cv de potência, quando em modo Sport. Em modos Normal e Eco, a potência é cortada a favor da eficiência, mas nem por isso o veículo se revela molengão, já que, seja qual for a forma de condução escolhida, o binário máximo de 270 Nm está sempre disponível desde o arranque.

A alimentar o motor há uma bateria de iões de lítio de 54 kWh, anunciada com uma autonomia de 418 quilómetros de acordo com o ciclo WLTP, que admite carregamentos até uma potência de 100 kW, em corrente contínua, o que lhe confere a capacidade de se regenerar até aos 80% em meia hora. No dia-a-dia, o carro vai chegar de série com um carregador de bordo trifásico de 11 kW para utilizar uma wallbox doméstica.

Foto Opel Astra Electric 2023 DR

Foto Opel Astra Electric 2023 DR

Foto Opel Astra Electric 2023 DR

Também entre o equipamento de série há vários sistemas de assistência à condução, como o aviso de colisão frontal com travagem de emergência automática ou a assistência activa na faixa de rodagem. O pacote IntelliDrive 2.0 acrescenta detecção de fadiga do condutor, alerta de tráfego transversal traseiro, cruise control adaptativo e mudança semiautomática de faixa.

De resto, num curto contacto foi possível perceber que a condução é fácil, a posição de condução confortável e os controlos intuitivos o suficiente para que não se ande às aranhas mais do que uns minutos.