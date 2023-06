Um dos grandes problemas da Matemática continua a ser… o Português

Dificuldades de interpretação e argumentação causam dissabores aos alunos no exame do 12.º ano. Probabilidades e análise combinatória continuam a provocar dores de cabeça.

“Nem sempre uma conta certa chega.” Paulo Gil sabe do que fala: dá aulas de Matemática a alunos do ensino secundário há mais de 25 anos. Habituou-se a ver alunos capazes de fazer um cálculo complexo de forma correcta, mas a responderem erradamente às perguntas feitas por não terem compreendido o que lhes era pedido. As dificuldades com o Português continuam a causar dissabores aos estudantes. Entre as matérias do exame nacional são as probabilidades e a análise combinatória a criar as maiores dores de cabeça, dizem os professores da disciplina.