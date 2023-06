Pagamento de viagens de metro em Lisboa já pode ser feito por contactless

O pagamento de viagens de Metro em Lisboa passa, a partir desta quarta-feira, a poder ser realizado via contactless com cartão multibanco, smartphone ou smartwatch. A nova funcionalidade resulta de uma parceria entre a Metro de Lisboa e a Visa e permite aos utilizadores do transporte dirigirem-se directamente aos canais de validação de entrada das estações sem necessidade de carregamentos prévio.

Este é mais um passo na simplificação do acesso à rede metropolitana, referiu Vítor dos Santos, presidente da empresa, já que o metro de Lisboa é "único operador de transportes públicos da cidade que dispõe desta tecnologia" até à data. O novo método de pagamento de bilhetes foi apresentado nesta quarta-feira, em conferência de imprensa, na estação de Metro Alameda ll, que, além do responsável do Metro de Lisboa, contou com a presença do director geral da Visa em Portugal, Gonçalo Santos Lopes, e do secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado.

Além de uma maior segurança nos pagamentos, as vantagens apresentadas estão na eficiência, rapidez e sustentabilidade do novo mecanismo. A simplificação da compra de títulos "veio em boa hora", disse Jorge Delgado, uma vez que já se contam as semanas para o evento mais mediático dos últimos anos em Lisboa - a Jornada Mundial da Juventude - que se espera que movimente um milhão e meio de pessoas na capital portuguesa. O transporte público deve, na opinião do Secretário de Estado, ser "a espinha dorsal do sistema" de mobilidade urbana.

O preço individual do bilhete mantém-se em 1 euro e 65 cêntimos e o valor é debitado da conta bancária no final do dia.

A criação de uma "alternativa real" sem transacções em numerário terá impacto na mobilidade de clientes habituais mas também esporádicos. "Passamos muitos anos de costas voltadas para o investimento nos transportes públicos", salientou o secretário de Estado. O alargamento dos pagamentos por contactless a outros meios de transporte "vai depender das prioridades de investimento" das outras empresas, acrescentou.

A mesma tecnologia já tinha sido implementada no Metro do Porto há dois anos, mas apenas na linha que serve o Aeroporto. Lisboa junta-se assim às mais de 100 cidades europeias que dispõe desta tecnologia, numa rede composta por 56 estações e 700 validadores.

Texto editado por Ana Fernandes