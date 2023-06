Metro de Lisboa vai alojar peregrinos da jornada da juventude

O Metropolitano de Lisboa anunciou nesta segunda-feira que vai ceder, no período de 29 de Julho a 7 de Agosto, um conjunto de instalações actualmente sem uso, diversos espaços abertos adjacentes e instalações sanitárias para alojamento e pernoita de peregrinos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Parque de Manutenção e Oficinas II, em Calvanas.

Para garantir a segurança dos peregrinos, “esta parceria prevê a colocação, nas instalações cedidas pelo Metropolitano de Lisboa ao Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar, de equipamentos de segurança eficazes, garantindo a integridade e o bem-estar dos participantes”, bem como “a disponibilização de uma equipa de voluntários, que estará presente no espaço para apoio dos peregrinos, de forma a garantir que todas as regras de utilização do espaço são cumpridas”.

“O Metropolitano de Lisboa, no âmbito desta parceria, concretizará um conjunto de melhoramentos e adaptações às referidas instalações, por forma a que estas respondam de forma eficaz ao objectivo de garantir a pernoita dos peregrinos em condições adequadas”, revela a empresa em comunicado.

O Metro revela ainda que “reforçará a sua operação, no período da JMJ 2023” (1 a 6 de Agosto), de forma a “dar resposta ao aumento de afluência de clientes esperado com a iniciativa.”

A empresa diz que as medidas a adoptar serão “anunciadas oportunamente", mas garante desde já “o aumento da frequência de comboios, criação de postos específicos de apoio ao peregrino e novas opções de bilhética, bem como a criação de plataformas de comunicação especificamente para esta operação especial, entre outras”.

“Esta parceria, agora estabelecida com Comité Organizador Paroquial do Alto do Lumiar, visa apoiar uma acção de dimensão nacional e mundial e integra a estratégia de Responsabilidade Social do Metropolitano de Lisboa, que tem como objectivo a melhoria contínua da actividade desta empresa, contribuindo para a sustentabilidade e para o bem-estar social dos seus trabalhadores, clientes e comunidade em geral”, conclui o comunicado da empresa.