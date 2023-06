Entre solidão e conquistas, o peso da emigração na saúde mental

A procura por uma vida melhor e oportunidades além das fronteiras do nosso país de origem é uma realidade para muitos que decidem emigrar. A emigração pode oferecer diversas vantagens, como melhores condições de trabalho, salários mais altos e um ambiente culturalmente diversificado. No entanto, é importante considerar os impactos psicológicos dessa escolha.

Morar longe da família, lidar com desafios culturais e enfrentar o isolamento social podem afectar significativamente a saúde mental dos emigrantes. Faz algum tempo que este assunto ocupou algumas horas na minha cabeça, por isso decidi reflectir sobre as vantagens da vida no exterior e a luta da constante batalha pela saúde mental.

Desde que tomei a decisão de emigrar em busca de uma vida melhor, tenho vivido uma montanha-russa de emoções e desafios. Acreditei firmemente que as vantagens de morar no exterior, com melhores oportunidades de trabalho e um ambiente culturalmente diversificado, compensariam quaisquer dificuldades que eu pudesse enfrentar. No entanto, a realidade da emigração tem sido mais complexa do que eu poderia imaginar.

Uma das primeiras adversidades que encontrei foi a solidão e o isolamento social. A distância física da minha família, dos amigos e da minha cultura de origem tem sido profundamente impactante para a minha saúde mental. Por vezes, sinto-me como se estivesse numa ilha, longe de tudo o que era familiar e reconfortante. Lidar com a falta de uma rede de apoio próxima tem sido uma batalha constante, ainda que tenha construído uma base e rede de apoio no país onde vivo.

A saudade é uma presença constante na minha vida. Mesmo com uma nova vida e alcançado algumas conquistas no novo país, há momentos em que a falta da presença da minha família e amigos se torna avassaladora. As festividades e ocasiões especiais são particularmente difíceis, pois ressaltam a distância física e emocional que nos separa. Sinto falta dos abraços, das conversas ao redor da mesa e da sensação reconfortante de pertencer a um lugar. Muitas vezes sinto-me como um estrangeiro em terras estranhas, lutando para compreender e ser compreendido.

Um dos aspectos mais desafiantes da emigração é testemunhar o envelhecimento das pessoas que mais amamos à distância. Ver os nossos pais, avós e entes queridos envelhecerem sem poder estar fisicamente presentes é uma experiência dolorosa e repleta de sentimentos contraditórios. Enquanto lutamos pelas nossas próprias conquistas e sucessos no exterior, muitas vezes somos confrontados com a triste realidade de não poder compartilhar esses momentos especiais com aqueles que são fundamentais nas nossas vidas.

A alegria de alcançar metas e festejar vitórias é sempre acompanhada por um sentimento de vazio emocional, lembrando-nos constantemente que a distância física nos priva de momentos preciosos ao lado daqueles que mais amamos. Essa dualidade de sentimentos coloca-nos diante de um dilema difícil, levando-nos a questionar se o preço emocional pago pela emigração é verdadeiramente compensatório em relação às realizações alcançadas.

"Um dos aspectos mais difíceis da emigração é testemunhar o envelhecimento das pessoas que mais amamos à distância."

Cada um de nós tem as próprias prioridades e circunstâncias individuais. É fundamental reflectir profundamente sobre o equilíbrio entre as vantagens da vida no exterior e as necessidades emocionais. A saúde mental não pode ser negligenciada em prol de conquistas materiais. Talvez seja necessário conseguir um equilíbrio entre as vantagens que a emigração oferece e o cuidado com a nossa saúde emocional. Afinal, a felicidade e o bem-estar não devem ser sacrificados em nome de uma vida aparentemente mais próspera.

Diante destas adversidades, questiono-me: as vantagens materiais e profissionais da emigração podem ser atraentes, mas a que custo?