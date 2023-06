Terça, na TV: O Azul do Cafetã e da lua, ficheiros revelados e designs luxuosos

CINEMA

Arma Mortífera

AXN Movies, 21h10

Uma série de filmes que passa a partir de hoje, com o primeiro Arma Mortífera, e segue até dia 30, com o quarto capítulo da saga policial de Los Angeles. Realizado por Richard Ronner e com argumento de Shane Black, a história gira em torno de Martin Riggs (Melg Gibson), um polícia de Los Angeles com tendências suicidas, e Roger Murtaugh (Danny Glover), o pobre polícia destacado para trabalhar com ele.

Men

TVCine Top, 23h10

Alex Garland escreveu o romance A Praia, que depois se tornou um filme de Danny Boyle, tendo também assinado títulos como 28 Dias Depois ou Dredd antes de se transformar no autor de êxitos como Ex-Machina ou Aniquilação e no criador da série Devs. Está de volta com este filme de terror folclórico que olha para o tema da masculinidade tóxica, com Jessie Buckley e Rory Kinnear no centro. Buckley faz uma viúva que vai passar férias a uma aldeia do campo inglês e é atormentada pelos homens que lá vivem, todos interpretados por Kinnear.

O Azul do Cafetã

RTP1, 0h00

Halim e Mina (Saleh Bakri e Lubna Azabal, respectivamente) possuem uma loja na cidade de Salé (Marrocos), onde costuram e vendem cafetãs, as tradicionais túnicas debruadas muito usadas por mulheres marroquinas. Um dia, contratam os serviços de Youssef (Ayoub Missioui), um jovem aprendiz com a mesma devoção à delicada arte da costura e debruo. Mas a sua chegada, em especial a proximidade que se cria entre ele e Halim, vai transformar a dinâmica entre marido e mulher. Segunda longa-metragem da marroquina Maryam Touzani, depois de Adam (2019), O Azul do Cafetã recebeu o prémio do Júri no Festival de Cinema de Marraquexe e o FIPRESCI no Festival de Cinema de Cannes (secção Un Certain Regard).

Moonlight

TVCine Edition, 0h35

Oriundo de uma família afro-americana pobre, Chiron esforça-se por resistir aos maus-tratos da mãe e à constante perseguição das crianças do bairro. Apesar das dificuldades, ainda vai encontrando quem lhe ensine o amor e o ajude a escapar a um destino de criminalidade quase inevitável. Um filme sobre identidade e descoberta, com assinatura de Barry Jenkins. O argumento, que adapta a peça In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney, ganhou um dos três Óscares que Moonlight recebeu, juntamente com o de melhor filme e actor secundário para Mahershala Ali

DOCUMENTÁRIOS

O Movimento das Coisas

TVCine Edition, 14h15

O Movimento das Coisas é um filme de 1985 filmado por Manuela Serra no interior rural do norte português. Desenrolando-se no interior da Cooperativa VirVer, em cujos projetos Manuela Serra trabalhou durante vários anos, só seria concluído algum tempo depois — extrapolando uma caraterização de filme tenográfico que não, ganhando, aqui, novos sentidos.

Ficheiros Secretos do Vaticano

História, 22h15

Estreia de um documentário que põe à prova as palavras do Papa Francisco: “A Igreja não receia a História”, quando este, em 2019, abriu os arquivos do Vaticano relacionados com o Papa Pio XII. São agora exploradas as cartas, os despachos secretos, telegramas, súplicas e outros documentos, de forma a investigar uma das figuras mais controversas da história contemporânea – o apelidado “Papa do Silêncio”, que não condenou publicamente Adolf Hitler, mas que poderá ter intervido secretamente na História.

ENTRETENIMENTO

Designs Fabulosos

Casa e Cozinha, 21h

Estreia do programa Designs Fabulosos, que passará de segunda a sexta, prometendo uma viagem pelo mundo de forma a descobrir as casas mais fascinantes e deslumbrantes que se podem encontrar: da savana à ilha deserta, nas montanhas ou no coração da cidade, a originalidade é o factor comum.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Bélgica

RTP1, 16h52

Directo. Esta tarde, voltamos ao Campeonato da Europa Sub-21, num duelo entre Portugal e Bélgica ainda na fase de grupos. Depois de ter perdido o primeiro de três jogos, Portugal defronta o adversário considerado mais frágil do grupo para tentar garantir que passa à frente na competição. Mas os quartos-de-final não estão garantidos.