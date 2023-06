Alemanha pronta para ter 4000 soldados em permanência na Lituânia

Berlim está pronta para posicionar uma brigada militar permanente de 4.000 soldados na Lituânia, em coordenação com o planeamento de defesa da NATO, na sequência da invasão russa da Ucrânia, afirmou o ministro da Defesa alemão na segunda-feira.

"A Alemanha mantém o seu compromisso enquanto membro da NATO, enquanto maior economia da Europa, de se disponibilizar para a protecção da frente leste", disse Boris Pistorius durante uma visita a Vílnius, sem adiantar um calendário para o envio dos soldados.

No entanto, referiu, como condição prévia, que a infra-estrutura necessária para albergar a tropa deve estar montada. Berlim já tinha afirmado que a Lituânia demoraria anos para conseguir ter disponíveis os quartéis, as zonas residenciais para as famílias, os depósitos de armas e equipamento e os campos de treino.

"Concordamos que a brigada irá crescer passo a passo à medida que a infra-estrutura for estabelecida", disse Pistorius, acrescentando que tal implantação não pode ser concluída em "alguns meses".

O ministro enfatizou que o destacamento também deve ser compatível com os planos regionais da NATO sobre a resposta a um ataque russo.

O Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, referiu que o seu país pretende ter as infra-estruturas prontas em 2026.

“Estamos a simplificar os procedimentos… de maneira a poder concluir a construção das infra-estruturas até 2026”, disse. “Mas não ficarei chateado se o ministro da Defesa acabar em 2025.”

A Alemanha já lidera o grupo de combate multinacional da NATO na Lituânia, com um batalhão reforçado de cerca de mil soldados.

Para além disso, a Alemanha mantém uma brigada em prontidão no seu país para reforçar rapidamente a sua força na Lituânia em caso de necessidade. A Lituânia, no entanto, há muito que solicita a presença da presença permanente de uma brigada alemã.

Pistorius e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, viajaram para a Lituânia para assistir ao exercício militar que visa testar o processo de reforço rápido do actual grupo de combate, liderado pela Alemanha, para uma dimensão de brigada, cenário que acontecerá no caso do agravamento da tensão ou um conflito com a Rússia.

O exercício militar Tempestade de Grifos, começou esta segunda-feira e prolonga-se até terça-feira no Campo de Treinos, em Pabrade, cerca de 50 km a nordeste da capital lituana.

Stoltenberg saudou o anúncio da Alemanha, mas rejeitou os apelos a um reforço imediato da presença militar da NATO ao longo da fronteira leste da Aliança em resposta à agitação na Rússia.

“Não se trata apenas de presença, tem tudo a ver com a capacidade de ter alertas e indicações antecipados e depois reagir rapidamente se tal for necessário – e este exercício demonstra isso mesmo”, explicou Stoltenberg.

A próxima cimeira da NATO reúne em Vílnius os líderes dos Estados-membros a 11 e 12 de Julho.