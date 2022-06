NATO revoluciona a estrutura de forças para ser mais “ágil” na resposta à Rússia

Secretário-geral da NATO antecipa uma cimeira “transformadora” em Madrid, com a aprovação do novo Conceito Estratégico para a acção da aliança na próxima década, a reafirmação do compromisso de mais investimento na defesa e uma mudança profunda na estrutura de forças. Tropas em prontidão vão passar de 40 mil para 300 mil, com mais equipamento pré-posicionado no flanco Leste e, pela primeira vez, forças pré-atribuídas para defender aliados específicos.