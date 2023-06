Greve no Journal du Dimanche pela nomeação de director da extrema-direita

Geoffroy Lejeune é apoiante de Éric Zemmour e trabalhava como director editorial da revista Valeurs Actuelles, condenada no ano passado por racismo. Edição deste domingo não foi para as bancas.

A equipa do semanário Le Journal du Dimanche declarou-se este domingo em greve de protesto contra a nomeação para director de Geoffroy Lejeune, apoiante da extrema-direita e vinculado a publicações condenadas por racismo.

Lejeune, apoiante do político de extrema-direita Éric Zemmour, era até agora director editorial da polémica revista Valeurs Actuelles, publicação cujo director, Erik Monjalous, e o jornalista Laurent Jullien foram condenados no ano passado por “insulto racista” por causa da publicação de uma caricatura de Danièle Obono, deputada negra do partido de esquerda A França Insubmissa, como se fosse uma escrava. Lejeune não foi acusado no processo.

“Um movimento de greve dentro do Journal du Dimanche impede-nos de publicar a sua edição de 25 de Junho de 2023, tanto na sua versão digital como na sua versão em papel. Expressamos as nossas mais sinceras desculpas”, escreve a equipa no site do jornal. A greve foi aprovada por 98% da equipa do jornal.

A redacção pediu no sábado à direcção do semanário, controlado por Vincent Bolloré, para desistir da sua decisão de nomear Lejeune como director, considerado como uma “linha vermelha” para a equipa, que se nega “a ser dirigida por um homem cujas ideias estão em total contradição com os valores da publicação”.

Foto

A equipa do jornal não quer que aconteça ao “JDD”, como é popularmente conhecido, o mesmo que aconteceu a outros meios comprados pelo multimilionário Bolloré, que nas últimas duas décadas tem investido fortemente nos media, com um pendor nitidamente de extrema-direita. A Cnews, por exemplo, contratou vários jornalistas próximos da extrema-direita, levando a um êxodo de redactores contrários à linha editorial.

Bolloré, que é o 189.º mais rico do mundo e oitavo de França, de acordo com a Forbes, ganhou muito dinheiro a entrar no capital de empresas listadas na bolsa, provocando uma luta pelo poder e saindo com lucros substanciais. O seu grupo tem grandes interesses em economias de antigas colónias francesas em África, como Costa do Marfim, Gabão, Camarões e Congo-Brazzaville, bem como concessões portuárias no Togo e na Guiné-Conacri.

A ministra da Cultura francesa, Rima Abdul Malak, declarou este domingo que a nomeação de Lejeune como director do semanário é “alarmante” no que diz respeito aos “valores republicanos”.

“O meu ritual de domingo é o de acordar com o JDD. Hoje ele não está. Entendo as inquietudes da sua redacção. De acordo com o direito, o JDD pode tornar-se naquilo que quiser, desde que respeite a lei. Mas, pelos nossos valores republicanos, como não ficar alarmado?”, escreveu no Twitter.

Mon rituel du dimanche, c’était de me réveiller avec le JDD. Aujourd’hui il ne paraît pas. Je comprends les inquiétudes de sa rédaction. En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut, tant qu’il respecte la loi. Mais pour nos valeurs républicaines comment ne pas s’alarmer? — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) June 25, 2023

A greve teve o apoio de uma trintena de associações de jornalistas dos principais meios de comunicação de França, incluindo Le Monde, France Télévisions, Le Figaro, Le Parisien, Libération, Radio France e inclusivamente a revista social Paris Match, para onde foi o ex-director do JDD, Jêrôme Béglé. Todos elas condenaram a nomeação de Lejeune.

“A nomeação de Lejeune, antigo responsável editorial do semanário de extrema-direita Valeurs Actuelles, cujo conteúdo odioso foi condenado pelos tribunais, é incompatível com os valores que o Journal tem demonstrado nos últimos 75 anos”, lamentam as associações.