John Romita (1930-2023): ele fez do Homem-Aranha um homem

“Sempre me sentia um visitante quando pegava no Homem-Aranha. Estava a fazer um serviço. Estava sempre a imitar o Steve Ditko [co-criador, com Stan Lee], manter a personagem consistente. Por isso, nos primeiros números, não me sentia John Romita”, contava John Romita nos primeiros tempos em que começou a desenhar o mais famoso super-herói da Marvel. E é verdade que Romita não foi o criador do Homem-Aranha, nem de nenhuma das personagens a que deu vida na BD. Mas foi ele que lhe cristalizou a imagem. O Homem-Aranha que se balança em teias nos comics e no cinema é aquele que saiu do lápis de John Romita, e todos os que pegaram em Peter Parker depois dele seguiram as suas instruções, incluindo o filho, John Romita Jr., que é o actual ilustrador titular de Amazing Spider-Man.

