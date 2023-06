Casa da Arquitectura vai publicar a obra completa de Álvaro Siza

O arquitecto Álvaro Siza, que este domingo faz 90 anos, vai ter a sua obra completa (realizada e não realizada) publicada em livro dentro de três anos.

Esta foi uma das “prendas” anunciadas na tarde deste domingo pela Casa da Arquitectura, em Matosinhos, e pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na sessão de homenagem ao arquitecto na passagem do seu aniversário.

A sessão – à qual o arquitecto não compareceu – incluiu a antestreia mundial do documentário Siza, realizado pelo brasileiro Augusto Custódio, e também a nomeação do grande auditório da instituição matosinhense como Espaço Álvaro Siza – com uma placa descerrada no local por Pedro Adão e Silva, Nuno Sampaio, director da Casa da Arquitectura, e Teresa Siza, irmã mais nova do homenageado.

Nuno Sampaio avançou ao PÚBLICO, no final da sessão, que a publicação, a avançar já no próximo ano, foi devidamente autorizada e formalizada junto do arquitecto nascido em Matosinhos em 1933. Deverá contar com sete volumes temáticos, com curadoria geral da Casa da Arquitectura e sectorial de especialistas ainda a nomear. Tem um custo previsto de 600 mil euros, que serão assegurados pela Casa da Arquitectura, pelo Ministério da Cultura e também por mecenas ainda a angariar.

O director artístico da Casa acrescentou que Siza será o terceiro arquitecto no mundo a contar com uma edição assim completa da sua obra, depois do suíço-francês Le Corbusier (1887-1965) e do norte-americano Frank Lloyd Wright (1867-1959).

Na sessão do 90.º aniversário, além do ministro da Cultura, de viva voz, o arquitecto do Pavilhão de Portugal na Expo-98 teve mensagens gravadas de congratulações, entre outros, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa – esta registada na Quinta da Malagueira, em Évora, numa das obras de referência de Siza no campo da habitação social.

O programa da homenagem incluiu ainda a assinatura, por parte da plataforma Gallery, produtora de Siza, da doação aos arquivos da Casa da Arquitectura de cerca de 60 horas de entrevistas em vídeo e de fotografias realizadas para o documentário de Augusto Custódio.