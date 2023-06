Incêndio numa habitação em Setúbal faz um morto e dois feridos graves

Um incêndio numa habitação, em Setúbal, provocou este sábado uma vítima mortal e dois feridos graves, sendo um deles menor de idade, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil de Setúbal.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o incêndio foi dado às 7h48, numa habitação na rua Baía do Sado, Praias do Sado, em Setúbal.

A vítima mortal é um homem de 21 anos e os feridos graves, uma mulher e uma menor, de 23 e 11 anos, apresentavam queimaduras devido ao incêndio, avançou.

A mesma fonte adiantou à Lusa que a menor foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e a mulher vai ser transportada de helicóptero para a Unidade de Queimados de Coimbra.

No local estão 34 operacionais apoiados por dez veículos e um meio aéreo.