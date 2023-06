Um rei coroado e uma cobertura sem rasgo

A cobertura que o PÚBLICO fez da coroação de Carlos III prestou-se a um exercício de voyeurismo pouco consentâneo com a tradição do jornal.

Sábado, 6 de Maio. No percurso habitual das caminhadas, circulava muito menos gente do que nos fins-de-semana anteriores. O dia estava agradável, o sol brilhava e nem havia vento, mas, por qualquer razão que me escapava, as pessoas não andavam na rua. Cruzava-me quase só com turistas estrangeiros, portugueses muito poucos.