Manuel quer “chegar aos 100 anos para continuar a celebrar o São João do Porto”

Ao entardecer já se avistam martelos, alhos-porros, bandeirinhas e milhares de pessoas sorridentes a festejar. Não há dúvidas: é noite de São João no Porto. O cheiro das sardinhas e dos pimentos assados é o aroma principal das ruas. A típica orvalhada não se fez presente, dando lugar a temperaturas quentes devido a uma onda de calor. Cada um celebrou do seu jeito, de uma esplanada a olhar a multidão a andar em passos lentos ou no meio das pessoas a martelar a cabeça de quem passava ao lado. No céu, balões coloridos despertam a admiração dos espectadores de primeira viagem. Para Manuel Loureiro, de 72 anos, o dia foi maravilhoso para recordar os “tempos de alegria vividos no passado, como os que a juventude actual está a viver”.

A música tradicional portuguesa ouve-se em cada canto da Baixa do Porto. Por volta das 21h30, no caminho para a Ribeira, os sons vindos das colunas dos comércios davam lugar aos toques de tambor durante o ensaio da Batucada Radical. O grupo participou pela 12.ª vez nos festejos de São João do Porto, mas foi a primeira vez que desfilou na Ribeira. Helena Fernandes, presidente da Associação Cultural Batucada Radical, explica que “sempre foi um sonho”. “Mas só agora nos deram asas para torná-lo realidade.” As “asas” foram dadas pela Câmara Municipal do Porto, quando propôs que os mais de 100 “batuqueiros” — como são conhecidos os integrantes da Batucada — percorressem o caminho da Igreja de São Francisco até Massarelos, após o fogo-de-artifício.

O propósito do desfile da Batucada Radical é “abraçar as tradições do Porto e homenageá-las com [um] contributo sem cunho de nacionalidade”, ressalta a presidente. O grupo utiliza instrumentação de escolas de samba, como o tamborim e o chocalho, atreladas a ritmos portugueses como a chula. “A nossa ideia não é uma tentativa de implementação de cultura brasileira no local. É, sim, unir as duas culturas e criar essa representatividade”, destacou o produtor musical Thiago Vichi.

“A Batucada ajuda pessoas de todas as idades e nacionalidades. Viver o São João aqui é maravilhoso”, declara com ânimo Sofia Silva, coordenadora socioeducativa da Batucada Radical que começou a sua jornada no projecto ainda com sete anos numa pequena oficina no bairro do Cerco. Ao recordar o percurso até se tornar coordenadora, sublinha que a associação transformou a sua vida, principalmente no meio académico, por incentivá-la a estudar e hoje poder contribuir para a comunidade. “É um sítio onde todo o mundo se sente amado e querido, uns ajudam os outros. Para mim, é família.”

Os toques dos tambores fazem o corpo vibrar e o coração acelerar. A mistura de samba, reggae e chula reforça a ideia de pluralidade e união da noite de São João. Risadas animadas, abraços afectuosos e as cores nas roupas e adereços dos participantes criaram um momento memorável, tanto para os batuqueiros quanto para aqueles que ouviam a melodia da Batucada Radical pela primeira vez. Para a professora Alice Sousa, de 60 anos, foi “encantador ouvir o samba no Porto”: é uma "celebração da vida bonita com gente que ama viver”.

Esta é uma festa sem restrição de idade. Joana Rodrigues, de 26 anos, e Francisco Oliveira, de 27, que passeavam com o filho de cinco meses na Praça do Infante D. Henrique, disseram ser “apologistas de tentar desde cedo, dentro dos limites, que o filho vivencie experiências como as principais festas tradicionais”. O bebé olhava curioso para as luzes e repetia o movimento dos martelos com as mãos.

Ao andar nas ruas, notava-se a quantidade turistas. As músicas confundiam-se com os sotaques, idiomas e expressões de surpresa por descobrir o novo. Para Manuel Loureiro, de 72 anos — “um apaixonado pela vida” como se descreveu —, a cidade cheia de estrangeiros é uma alegria. Manuel, reformado, diz não sentir a idade que tem quando celebra o São João. “Eu continuarei a ser o mesmo jovem que era até me faltarem as forças. Enquanto cá estiverem, continuo com essa juventude toda no São João”, disse, enquanto ria para quem passasse ao seu lado. Agora, admite, “há mais festividade, como os concertos e o fogo, mas não é livre como antes". “Quero chegar aos 100 anos para continuar a celebrar essa festa.”

Perto da meia-noite, uma tentativa frustrada de ver o fogo-de-artifício na Ribeira do Porto, culpa da quantidade de pessoas vindas de todas as direcções. Ouve-se ao longe: “É mesmo São João, estamos como as sardinhas, mas as enlatadas”. O nervosismo dá lugar à emoção do espectáculo do fogo-de-artifício. As luzes da Ribeira apagam-se e o céu ilumina-se de dourado, vermelho e verde — e assim se mantém por 16 minutos. Para o brasileiro Ricardo Atis, de 28 anos, a viver o primeiro São João no Porto, “é uma mistura de saudade e experimentar coisas novas”. Ricardo é de Sergipe — estado do nordeste do Brasil que também celebra o São João — e, apesar das notáveis diferenças entre a celebração nos dois países, o brasileiro conta que as semelhanças, como os balões e as bandeirinhas, “dão [um] calorzinho no coração”. O fogo e a dinâmica do festejo, acrescenta, “superaram completamente” as suas expectativas.

