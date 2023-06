Frederic Forrest (1936-2023), um actor do fundo do coração

Actor discreto, quase sempre em papéis secundários, trabalhou com Francis Ford Coppola em vários filmes, de Apocalypse Now! a Do Fundo do Coração.

Pensar em Frederic Forrest, que morreu esta sexta-feira aos 86 anos de doença prolongada, é forçosamente pensar em Francis Ford Coppola e na sua “troupe” de actores. Actor discreto, renitente aos caminhos que conduzem à fama e às consagrações, quase sempre visto em papéis secundários, Forrest teve os seus maiores momentos de glória em filmes de Coppola. E quando dizemos “glória”, dizemos glória cinéfila, que não tem nada a ver com a glória material – Forrest até esteve no coração da ruína financeira de Coppola, como protagonista de Do Fundo do Coração (1982), o filme cujo estrondoso fracasso comercial acabou com os sonhos megalómanos do realizador/produtor, e enterrou as esperanças de fazer da Zoetrope um estúdio-abrigo para autores vindos de todo o mundo.