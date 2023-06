Governo gasta 150 mil euros para controlar drones durante visita do Papa

O Ministério da Administração Interna (MAI) gastou mais de 150 mil euros na compra de equipamentos de controlo de voos de drones, que serão usados pela PSP e a GNR durante a visita do Papa Francisco a Portugal, em Agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Lisboa. Foram adquiridos sete dispositivos, entre os quais sistemas de inibição que cortam o sinal entre o operador e o aparelho, obrigando-o a voltar ao local de origem.

Os sistemas anti-drone foram adjudicados no final da semana passada à empresa Geocompass, Lda, em resultado de um concurso público, confirmou o PÚBLICO no portal da contratação pública. Foram realizados dois contratos entre a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e a empresa, um no valor de 73.800 euros e outro de 78.660 euros. Ou seja, a compra dos equipamentos totalizou 152. 460 euros.

O concurso público para a aquisição destes dispositivos foi aberto em Abril, tendo-se candidatado seis empresas, segundo o Jornal de Notícias, que avança a notícia na edição desta sexta-feira.

O MAI comprou três sistemas anti-drone para a PSP, bem como três sistemas de inibição e um de detecção para a GNR. Os equipamentos serão colocados a uso durante a Jornada Mundial da Juventude e também na visita que o Papa Francisco tem prevista ao santuário de Fátima por ocasião da viagem a Portugal.

Os anti-drones da PSP emitem “ondas electromagnéticas de alta intensidade, actuando sobre os sistemas de controlo de voo e receptores de posicionamento por satélite de vários veículos aéreos não tripulados (VANT), cortando o sinal entre o rádio controlo e o VANT. Os veículos deverão retornar à sua casa de partida ou, em alternativa, ser forçados a aterrar”, segundo o caderno de encargos do concurso público, citado pelo Jornal de Notícias.

Já o sistema de rastreamento que a GNR usará terá uma distância de detecção entre seis e dez quilómetros de raio, permitindo rastrear vários drones em simultâneo, identificando o modelo, a localização, a altura e a latitude onde se encontra, bem como o local de levantamento e a localização dos controladores. Por questões de segurança, é obrigatório que o software seja 100% de fabrico europeu, adianta ainda o jornal.

O Papa Francisco vai aterrar em Portugal no dia 2 de Agosto para presidir à Jornada Mundial da Juventude, antecipando a sua chegada em um dia face ao inicialmente previsto. Durante a sua presença em Portugal, que deverá prolongar-se até ao dia 6 de Agosto, o líder da Igreja Católica vai passar por Fátima, onde já esteve em 2017. Essa visita deverá ocorrer no dia 5.