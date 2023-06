Morreu Peter Brötzmann, pioneiro do free jazz

Saxofonista alemão, autor de álbuns importantes como Machine Gun (1968), assinou um percurso com variadíssimas colaborações — incluindo uma com os portugueses Black Bombaim.

O músico alemão Peter Brötzmann, considerado um dos mais destacados saxofonistas do free jazz, morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, confirmou o seu agente à rádio Deutschlandfunk Kultur.

Em Março, ao regressar de actuações em Varsóvia e Londres, o saxofonista sofrera um colapso, que implicou reanimação e cuidados intensivos. Tal afastou-o dos palcos nesse momento, de acordo com uma publicação na rede social Facebook.

O músico passou por Portugal várias vezes nas últimas décadas. Em 2016, chegou a gravar um disco com os portugueses Black Bombaim.

A discografia de Brötzmann é tão extensa como a lista de músicos com quem tocou, indo de Evan Parker a Anthony Braxton, Keiji Haino, Ronald Shannon Jackson, Sonny Sharrock ou Bill Laswell, com quem formou o grupo Last Exit. Não esquecer o filho, o também músico Caspar Brötzmann.

Brötzmann nasceu em 1941 em Remscheid, onde cresceu. Estudou pintura em Wuppertal e trabalhou como assistente de Nam June Paik, um dos maiores nomes do grupo de arte Fluxus. Isto até se desencantar com o mundo da arte visual, como indicam várias biografias do músico.

“Todavia, não abandonou a formação artística. Brötzmann desenhou a maioria das capas dos seus discos. Aprendeu sozinho a tocar vários clarinetes e, mais tarde, saxofones”, pode ler-se num texto da rádio WKCR, da Universidade de Columbia (Nova Iorque), aquando da publicação de uma entrevista conjunta com Hamid Drake.

Ainda no liceu em Remscheid, onde havia uma banda de swing, Brötzmann começou a experimentar o clarinete, como contou numa entrevista-palestra de 2018 na Red Bull Academy, em Berlim: “Estava a dar com os meus pais e vizinhos em malucos. Mas tudo começou em Remscheid, porque tínhamos a banda de swing/bebop já com alguns estudantes avançados da escola Folkwang, em Essen. Então juntava-me a eles, de quando em quando, com o meu clarinete, e não me mandaram para casa. Comecei em digressão com eles e depois, claro, um dia disseram: ‘OK, Brötzmann, precisas de um saxofone.’”

Nessa conversa, o músico destacou a importância de Nam June Paik na sua vida, partindo daí para o conhecimento de artistas como Joseph Beuys, enquanto o compositor Karlheinz Stockhausen estava a estabelecer-se em Colónia.

Na década de 1960, em que lançou com o seu octeto o marcante Machine Gun, ainda hoje considerado um dos mais relevantes discos de free jazz, Brötzmann já dizia ter a noção de que “ninguém gostava da [sua] música, só uma mão cheia de amigos”. Mas havia pessoas, como Paik, que o encorajavam: “Brötzmann, vai em frente. Faz o que conseguires fazer.”

“Aprendi cedo a não querer saber das regras, a fazer as minhas próprias regras, e é o que ainda estou a tentar fazer”, afirmou em 2018, ecoando declarações repetidas ao longo das décadas.

Nascido em plena Segunda Guerra Mundial, lembrava que a sua geração descendia de pais que não queriam falar dos acontecimentos que viveram: “O trauma da minha geração foi o que os nossos pais fizeram ao resto do mundo. Então dissemos ‘nunca mais’. E esse foi o principal ímpeto da minha vida, e ainda é. Olhar para 60 anos de fazer música e ver, neste momento, a fonte castanha nacionalista e o envenenamento da água por todo o mundo é muito triste, devo dizer.”

Muito criticado, desde então até hoje, como outros músicos do free jazz, Peter Brötzmann teve “lembretes” ocasionais da forma como o mainstream entendia a sua música. Como quando, em 2021, o humorista norte-americano Jimmy Fallon escolheu o seu disco Nipples (1969) para enxovalhar numa rubrica intitulada “Lista para não tocar” (um trocadilho com playlist, em inglês).

Brötzmann riu-se perante o sucedido e, numa resposta à Rolling Stone, disse: “Sabemos que o mundo está cheio de ignorantes e estúpidos. Um a mais ou a menos, quem é que quer saber?”