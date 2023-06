Na meca da moda masculina italiana também se encontram etiquetas made in Portugal

Made in Italy (feito em Itália) lê-se constantemente na legenda de muitas das marcas que dão vida ao (frenético) pavilhão principal da Pitti Uomo, a maior feira de moda masculina italiana, em Florença. Esta é a meca do saber-fazer italiano, ostentado com orgulho. Mas as fronteiras têm-se expandido porque não é só a Itália a saber fazer bem. O Made in Portugal vai ganhando terreno, graças a marcas de todas as geografias, do Canadá aos Países Baixos.

