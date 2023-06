Banhos Islâmicos de Loulé, Edifício da Alfândega e Basílica de Castro Verde classificados como monumentos nacionais

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, a classificação dos Banhos Islâmicos de Loulé, no Algarve, o Edifício da Alfândega Nova, no Porto, e a Basílica de Castro Verde, em Beja, como monumentos nacionais.

Os Banhos Islâmicos de Loulé são os únicos edifícios desta tipologia arqueologicamente documentados em Portugal. Em comunicado, o Conselho de Ministros, que decorreu esta quinta-feira em Évora, no Alentejo, no âmbito da iniciativa "Governo mais Próximo", refere que se trata de "um dos mais completos complexos do género identificados na Península Ibérica, sendo dignos de uma classificação de âmbito nacional". Funcionaram entre os séculos XII e XIII, tendo sido descobertos em 2006, altura das primeiras intervenções arqueológicas.

Em 2013 foram encontradas novas divisões e colocadas a descoberto estruturas, como tanques frios, latrinas e vestíbulos, na sequência de obras de reabilitação realizadas no centro histórico de Loulé. O procedimento de classificação como monumento nacional foi aberto em Novembro de 2021, a pedido da autarquia, com o objectivo de "conceder ainda mais valor a um complexo único" em território português. O monumento abriu ao público em 28 de Maio do ano passado, tornando-se um dos principais pontos de atracção e de interesse turístico do concelho de Faro.

Sobre o Edifício da Alfândega Nova, monumento que remonta ao século XIX e da autoria do arquitecto francês Jeann-François Colson, o Conselho de Ministros salienta que este se destaca "não apenas pelas suas dimensões, mas principalmente pela sua qualidade arquitectónica e integração urbanística em plena Zona Histórica do Porto".

Segundo o comunicado, a Alfândega é "considerada por muitos como uma das mais profundas alterações urbanísticas e paisagísticas do século XIX em Portugal". Com uma área de 36 mil metros quadrados, este edifício é composto por três corpos principais, tendo sido alvo de uma intervenção de restauro e requalificação em 1990 com projecto do arquitecto Eduardo Souto Moura.

Já a Basílica Real de Castro Verde foi construída durante o reinado de D. Sebastião, em 1573, para relembrar "dignamente a vitória de D. Afonso Henriques na batalha de Ourique". O templo religioso acabou por ser reconstruído no século XVIII, por ordem de D. João V, tendo sido classificado, em 1993, como Imóvel de Interesse Público.

A proposta de reclassificação desta basílica como monumento de interesse nacional foi apresentada em 2021 pela Direcção Regional de Cultura do Alentejo à Direcção Geral do Património Cultural. Reabriu ao público, e ao culto religioso, no passado mês de Março, depois de vários meses fechada para obras de restauro e requalificação.

Os trabalhos incluíram a requalificação do tecto em madeira pintado, que custou 446 mil euros, verba comparticipada em 85% por fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional Alentejo 2020. Os restantes 15% do valor da empreitada, referentes à comparticipação nacional, foram assumidos pela empresa Somincor, concessionária das minas de Neves-Corvo (Castro Verde), ao abrigo da Lei do Mecenato.

Antes, em 2019, tiveram lugar trabalhos de limpeza manual do telhado, arranjo de portas e janelas, e pintura total do edifício, investimento superior a 65 mil euros comparticipado pela Câmara de Castro Verde, pela União de Freguesias de Castro Verde e Casével e pelo programa BEM - Beneficiação de Equipamentos Municipais, do Governo. As obras incluíram ainda a recuperação do coro alto e do nártex no interior do imóvel, que custou cerca de 50 mil euros.