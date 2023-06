P24. Masculinidade “requentada” de Andrew Tate “não é liberdade de expressão, é crime”

O influencer britânico Andrew Tate foi formalmente acusado de violação, tráfico humano e de exploração sexual. O seu irmão Tristan e dois sócios também foram acusados.

Desde março que o britânico estava em prisão domiciliária, mas continuava bastante ativo no Twitter. As ideias polémicas que partilha sobre a masculinidade e o papel da mulher na sociedade têm milhões de adeptos.

Porque é que este tipo de ideias continua a fazer sucesso entre os jovens em 2023?

Neste episódio de P24, conversamos com Tiago Rolino. O investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e do Equi-X na área das estratégias dirigidas à construção de identidades de género considera que a masculinidade apresentada por Andrew Tate é "requentada" - um "regresso ao passado" - e que as suas declarações misóginas não deviam ter lugar nas redes sociais.

“Não é liberdade de expressão, é crime. As redes sociais devem estar atentas a comportamentos criminosos”, considera o investigador.

