Ditadura birmanesa perdeu controlo de grande parte do país

A situação na Birmânia (Myanmar) está mais para a guerra do que para a paz. Com o plano de paz de cinco pontos da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) a ganhar pó numa gaveta birmanesa sem alcançar resultados, a guerra civil desenrola-se de forma sangrenta, com a junta militar a controlar apenas um quinto do território, mesmo bombardeando indiscriminadamente as posições das Milícias de Defesa do Povo e dos movimentos étnicos que se juntaram à causa contra a ditadura, que chegou ao poder através de um golpe a 1 de Fevereiro de 2021.

