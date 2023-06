Desordem Mundial. Malásia, país central na parceria estratégica UE-ASEAN

A Malásia quer afirmar-se, cada vez mais, como um actor influente no âmbito da parceria estratégia UE-ASEAN, sobretudo em matérias de segurança, com enfoque no terrorismo e violência extremista. É este o principal tema do Desordem Mundial desta semana, que analisa ainda os recentes desenvolvimentos do Qatargate, um relatório da ONU sobre o Afeganistão e o anúncio de Alexei Navalny. No final, um livro, uma série e música.

