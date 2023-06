Toyota apresenta Prius Plug-in pensado para a Europa

Depois de se ter pavoneado no Salão de Los Angeles, no final do ano passado, a sexta geração do Prius chega à Europa, onde será comercializada exclusivamente a variante híbrida de ligar à corrente, com as primeiras unidades a chegarem a Portugal, desde 41.990€, ainda durante este mês.

Na variante proposta, o motor de 2,0 litros produz 152cv (112 kW) e funciona em conjunto com um novo motor dianteiro de 160cv (120 kW) para uma potência total do sistema de 223cv (164 kW), o que se reflecte em prestações muito mais expeditas do que o modelo que substitui: acelera de 0 a 100 km/h em menos de sete segundos, contra os 11,1 segundos da geração que foi descontinuada.

Apesar de mais veloz, a Toyota garante que o novo Prius é capaz de mais autonomia em modo 100% eléctrico, graças a um baixo coeficiente de arrasto somado a uma bateria de maior capacidade (13,6 kWh), o que lhe permite reclamar uma autonomia de até 86 quilómetros em percursos urbanos.

Entre as novidades, há um opcional de incluir um sistema de células solares no tejadilho, que permitem esticar a autonomia eléctrica em cerca de oito quilómetros por dia (valor calculado a partir da luz solar anual em Nagoya, Japão, que no ano passado foi de 2260 horas; Lisboa tem uma média de 2800 horas por ano, o que, na teoria, permitiria um carregamento superior).