Melgaço estreia Trilho do Mouro em Castro Laboreiro. E chega a 170km de percursos

O trilho do Mouro, em Melgaço, com 18,4 quilómetros de extensão, vai ser inaugurado na sexta-feira, completando a rede municipal iniciada, em 2018, com 170 quilómetros, orçada em mais de um milhão de euros, divulgou a autarquia.

Além do trilho do Mouro, também a zona de lazer das Veigas, ambos na vila de Castro Laboreiro, passa a estar aberta ao público, a partir de sexta-feira.

Segundo a autarquia, a criação do trilho, que atravessa as aldeias de Cousso, Gave e Parada do Monte, e da zona de lazer das Veigas, que resultou da reabilitação de antigas casas dos guardas-florestais, implicou um investimento de cerca de 500 mil euros.

Foto Trilho do Mouro CM Melgaço

Numa nota enviada às redacções, o município de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, especificou que a construção do trilho do Mouro representou um investimento de cerca de 300 mil euros financiado, em cerca de 170 mil euros, por fundos comunitários do FEDER e do Norte 2020.

A autarquia explicou que a rede de trilhos pedestres e cicláveis agora concluída "desenvolve-se, na sua maioria, na zona sul do concelho".

Foto Trilho do Mouro CM Melgaço

Os trilhos "percorrem todas as freguesias, sobretudo as zonas altas onde predominam as nascentes de vários rios e ribeiras, que ali se desenvolvem, pertencentes, principalmente, à bacia hidrográfica do rio Minho, destacando-se aqui os rios Trancoso, Mouro e também o Laboreiro, que desagua no Rio Lima".

União à Galiza e área de lazer das Veigas

O projecto "contempla também ligações à vizinha Galiza, tanto na zona ribeirinha, no vale do rio Minho e vale do rio Trancoso, mas também na zona de montanha, concretamente em Castro Laboreiro, na fronteira da ameijoeira e no planalto de Castro Laboreiro".

Foto Trilho do Mouro CM MELGAÇO

"O investimento total na rede de trilhos superou um milhão de euros e, além do investimento do município, contou com co-financiamentos dos programas FEDER, FEADER e VALORIZAR - Turismo de Portugal".

Já a zona de lazer das Veigas, em Castro Laboreiro, "que se assume como um complemento no alojamento de apoio à rede de percursos pedestres e cicláveis", implicou um investimento de 199.655,87 euros, financiado em 85% por fundos comunitários.

Foto Trilho do Mouro: área de lazer de Veigas CM Melgaço

Em redor dos edifícios dos guardas-florestais, encerrados há alguns anos e agora reabilitados, foi "desenhado um percurso circular, com alguns miradouros, que passa pela vila de Castro Laboreiro, atravessa o rio Laboreiro para a respectiva margem esquerda e regressa novamente à área de lazer das Veigas".

A inauguração das novas estruturas que representam uma "aposta do município na afirmação de Melgaço como destino turístico" ocorrerá a partir das 10h, com a presença prevista da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.