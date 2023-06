A arte deve abrir portas, não fechá-las

Carta-denúncia sobre a censura da obra Adoçar a Alma para o Inferno III, na exposição Vento(A)Mar, dos artistas Dori Nigro e Paulo Pinto, no contexto da Bienal de Fotografia do Porto

Repudiamos veemente a dupla censura da obra Adoçar a Alma para o Inferno III, parte essencial da exposição Vento (A)mar, dos artistas Dori Nigro e Paulo Pinto, patente de 18 de Maio a 2 de Julho de 2023 no antigo panóptico do Centro Hospitalar Conde de Ferreira, sob a tutela da Santa Casa da Misericórdia do Porto, no contexto da Bienal de Fotografia do Porto.

A exposição Vento (A)mar além de espelhar a ancestralidade dos artistas, também aborda um passado doloroso que é parte integrante da História colonial de Portugal, da História da Escravatura e da Diáspora Africana. Não devemos, nem podemos, apagar, branquear ou ignorar este passado, mas enfrentá-lo, aprender com ele e fazer justiça através da reparação e do reconhecimento.

Manifestamos a nossa profunda decepção e indignação face ao duplo ato de censura da Santa Casa da Misericórdia do Porto em relação a uma obra de arte que, através da reflexão, do uso e instalação de objetos referentes à biografia do Conde Ferreira questiona o seu legado, revelando simultaneamente elementos cruciais da escravização de corpos negros do continente Africano, facto devidamente documentado em diferentes fontes historiográficas.

O silenciamento da arte que traz à luz esses aspectos da História contribui para a perpetuação das estruturas de poder desiguais que sustentam o racismo e a opressão, e este ato é uma violação do direito à liberdade de expressão, um princípio fundamental em qualquer sociedade democrática.

É nesse sentido que convidamos todas as pessoas e instituições que se identificam com os princípios democráticos de liberdade e transparência na releitura da nossa história comum a se juntarem a nós nesta denúncia.

Da mesma forma que a comunidade de saúde, doentes, trabalhadores e famílias do Centro Hospitalar Conde de Ferreira merecem respeito e cuidado, também é fundamental que os artistas ao serem expostos à violência presente no espaço, e ao quererem questioná-la criticamente, sejam apoiados nos seus processos criativos, e não sujeitos à reprodução dessa mesma violência, nomeadamente através do silenciamento e da censura.

Não podendo negar o passado do Conde de Ferreira nem as terríveis consequências e continuidades da escravidão até aos dias de hoje, e a forma como estas atravessam a vivência, experiência e vida dos artistas, o que propõem é um questionamento e uma ressignificação, no sentido de um diálogo sobre reparação histórica através do reconhecimento crítico e da não negação da nossa história comum.



Sendo assim, considerando que o executivo da Câmara do Porto, seu presidente e o Ministério da Cultura condenaram a censura aos artistas cometida pelo Centro Hospitalar Conde de Ferreira e pela Santa Casa de Misericórdia, reivindicamos que essas instituições reponham integralmente a obra Adoçar a Alma para o Inferno III, dos artistas Dori Nigro e Paulo Pinto, não continuando a infringir o princípio constitucional inalienável da liberdade de expressão.

E caso as citadas instituições continuem a insistir nesse constrangimento ilegal cobramos da Bienal de Fotografia do Porto um posicionamento mais efetivo, junto à Câmara do Porto, seu presidente e o Ministério da Cultura para responsabilização dos danos causados aos artistas e comunidade que está impossibilitada de ter acesso a obra artística integral.

Subscrições individuais

Ali Pereira / Performer

Alisson Alves da Hora / Professor Universitário

Alisson Henrique Vera Cruz de Araújo

Amanda Midori / Artista visual e investigadora

Amannda Mattos / Artista, Cantora, compositora, educadora musical, diretora musical e produtora de trilhas sonoras

Ana Álvares / Tradutora

Ana Angélica Albano / Professora

Ana Balona de Oliveira / Historiadora de arte e curadora

Ana Borralho / Artista

Ana Fernandes / Agente cultural e digital

Ana Filipa Oliveira / Gestora de projectos

Ana Maria A. de Moura

Ana Matos Fernandes / Artista

Ana Moraes / Directora artística da associação de produção cultural Ideias Peregrinas

Ana Paula Lourenço de Sá / Professora no ensino superior

Ana Rita Xavier / bailarine criadore

André Filipe dos Santos Sousa / Realizador

Andrea Graupen / Psicóloga

Andreia Coutinho / Mediadora cultural, Arte-educadora

Angela Saldanha / Professora

António Olaio / Artista e professor na Universidade de Coimbra

Antônio Pereira Teixeira / Estudante

Antônio Vieira de Assis Neto

Bárbara Góis / Estudante

Bia Lacerda / Socióloga

Bruna Ferreira / Escritora e coordenadora editorial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil)

Carla Cruz / Artista

Carla Gonçalves / Professora de artes plásticas

Carla Sequeira / Designer

Carolina / Content creator

Cat Martins / Docente Fbaup

Catarina Trancoso / Software developer

Cátia / Socióloga

Celise Manuel / Cantora

Claire Sivier / Investigadora

Clara Rêgo / ceramista

Cláudia Semedo / Actriz

Cleo do Vale / professora é artista

Cleo Diára / Atriz

Cristina Planas Leitao / coDireção Artística Teatro Municipal do Porto / DDD Festival Dias da Dança / CAMPUS PCS

Cristina Roldão / Socióloga

Daniel Martinho / Actor

Daniela Lino / Artista Plástica

Danielle Araújo / Investigadora

Danilo Cardoso

David J. Amado / Realizador de filmes e Coreógrafo

Denise / Professora

Diego Braga / Artista

Diógenes Parzianello / Sociólogo

Diogo Sottomayor / Artista

Dr Andre Feitosa de Sousa

Dusty Whistles / Artista e ativista

Edicleison / Artista

Enne Marx / Artista e investigadora

Fernanda / Artista

Fernanda Costa Carvalho de Andrade / Curadora de arte

Fernando Santana / Pedagogo

Filipa Vicente / Historiadora

Filipe Carvalho

Gabriela do Amaral / Escritora

Galiana Brasil / Gestora Cultural

Gessica Correia Borges / Doutoranda em Estudos Culturais

Gigliolla de Lima Melo / Professora

Gil Pereira / Educador ambiental

Greta Bombardieri

Gustavo Henrique de Barros Freire / Estudante de psicologia

Halana samara

Hannah Bastos / Estudante

Heidy Luz / Rececionista

Hélder Lopes / Doutorando FLUL

Hélio Cubola / Bailarino

Henda Vieira Lopes / Psicólogo Clínico e Psicoterapeuta

Hugo tourita / Actor

Iara António / Artista multidisciplinar

Iara Izidoro / Performer

Inês / Artista

Inês Barbosa / Investigadora

Inês Beleza Barreiros / Historiadora da arte

Inês Carvalho e Lemos / Produtora

Irene Ferreira / Professora

Isabel Maria da Cunha Ferreira /Professora

Isabel Mões / Actriz, encenadora

Isabel Mota Costa / Professora da universidade Federal do Maranhão

Isabel Pinto / Farmacêutica

Ismael Calliano / Actor

Jeannette Filomeno Pouchain Ramos / Professora da UFC - Brasil

Jô Kalagary Artista / Produtor Cultural

Joana Braga / Artista e investigadora

Joana Castro / Artista

João Baeta / Artista/Curador

João Bruno Silva/ Professor Ensino Básico e Secundário

João Diogo Leitão / Músico

João Sarnadas / Músico

João Soares / Produtor

Jorge Braz Santos / Cinema

José Jaqson Gomes de Sousa / Artista da Dança

José Nunes / Encenador

Josefa Pereira / Coreógrafa e performer

Josué Santos

Joyce Souza / Artista

Joyce Vieira

Leonardo Garibaldi / Criador e produtor

Lia Krucken / Professora e artista

Lolo Arziki / Cinesta, Performer, Poeta e Curadora

Luana Andrade / Artista e investigadora

Luana Oliveira / Estudante

Luana Xavier Pinto Coelho / Investigadora

lubanzandyo mpemba / Artista e cineasta

Lucas Reis / Investigadore

Luciana Bastos / Artista Visual

Luísa Sequeira / Realizadora, artista e curadora

Luísa Sousa Ribeiro / Arquitecta

Luiza Baldan / Artista visual

Maíra Zenun / Artista transdisciplinar e socióloga

Makonde Nangasinu Ntaluma / Escultor

Manuela Paulo / Actriz

Marcela Pedersen / Estudante de doutoramento e investigadora

MARCUS FLÁVIO DA SILVA / Professor

Margarida Filipe / ACM

Maria Begoña Noval

Maria Cecília Fagundes de Melo

Maria das Vitórias Negreiros do Amaral

Maria Fernanda Pires de Sousa

Maria Gil / Actriz

Maria Lana Monteiro / Professora e coordenadora do Núcleo de Diversidades e Identidades Sociais - NDIS, da Universidade de Pernambuco - UPE

Maria Miguel Rodrigues / Artista

Maria Vieira / Gestora de midias sociais

Marisa Paulo / Performer

Marta Calejo / Designer Gráfico

Marta Jardim criadora / Intérprete

Martîm / Artista Plástico

Matheus Alexandre / Professor, Doutorando em Sociologia

Maurícia Barreira Neves / Coreógrafa

Maurício Alfaya / Professor, artista plástico

Mélanie-Evely Pétrémont / Doutoranda Universidade de Genève

Miguel Cardina / Historiador e Investigador

Miguel F / artista visual e videografo

Miguel Leal / Artista Plástico, Professor na Universidade do Porto

Milena de Andrade Maranhão Teixeira / Produtora

Mina Andala / Actriz

Nádia Yracema / Atriz

Natacha Bulha Costa / Produtora, artista e professora

Nicoletta Mandolini / Investigadora

Nina Paim / Editora e curadora, Porto

Noemi Alfieri / Investigadora, poeta

Nora Villaca / Professora

Nuno Coelho / Encenador

Nuno Preto

Nuno Viegas / Jornalista

Odete / Artista

Óscar Faria / Curador no MACNA, Chaves

Otávio Raposo / Antropólogo e Sociólogo

Patricia Carvalho Vieira / Consultora de projetos

Patrícia Martins / ativista feminista

Patricia Santos / Dj

Paula Cardoso / fundadora do Afrolink

Paula Fonsêca / Psicóloga e Arteterapeuta

Paulo Dias

Pedro Barbosa / Presidente da Associação Amor, Produtor Cultural

Pedro Rocha / Programador de Artes Performativas

Pedro Schacht Pereira / Professor Universitário e Investigador

Pedro Varela / Antropólogo

Pedro Xavier de Matos / Engenheiro

Pietro Romani / Apoio à dramaturgia em dança contemporânea

Priscilla Domingos / Psicóloga, Investigadora e Ativista

Rafael Alves de Campos / Arquiteto, doutorando em arquitetura (UFSC -BR)

Raquel Carvalho / Advogada

Raquel Lima / Poeta, artista e investigadora

RaquelS. / Dramaturga

Rebecca Moradalizadeh / Artista plástica

Regina Bezerra de Gouveia / Pedagoga

Ricardo Batista / Produtor Cultural

Ricardo Dias de Carvalho

Rita Cruz / Actriz

Rita Xavier / Doutoranda e trabalhadora na Direção Municipal de Cultura e Património do Porto

Robson Xavier da Costa / Artista Visual e Docente Universitário

Rodrigo Ribeiro Saturnino / Pesquisador e Artista

Romana Naruna / Coordenadora de Comunicação e Produtora Executiva

Rui Gomes Coelho / Arqueólogo

Samuel Sanção / Designer

Sara Veiga / Tradutora

Sérgio Roclaw Basbaum / Professor

Silvestre Pestana

Sinara Suzin

Susana Domingos Gaspar / Coreógrafa e bailarina

Susana Jesus / investigadora

Tales Frey / Artista

Tatianne Lemos / Tatuadore e Produtore Cultural

Teresa Fabião / Direção Artística IMUNE

Thaís / Multiartista

Vania Brayner / Museóloga

Vijay Patel / Artist

Vinícius Armistrong / Artista e Agente Cultural

Vinicius Ferreira / Artista

Wura Moraes / Dançarina

Subscrições coletivas

(A)MAR- Centro de apoio à comunidade LGBTQI+ Açores

a.topos Venice Associazione Culturale

Afrolink

Associação ForçAfricana

Capítulo Imprevisível - Associação Cultural - Coletivo Epifania

Carlos Lagoeiro, Diretor Teatro

Centro infantil e cultural popular

Colectivo FACA

Coletivo Afrontosas

Coletivo Artístico Nêga Filmes & Produções

Coletivo Tuia de Artifícios

Estrutura Associação Cultural

Fado Bicha

Grupo EducAR

Interstruct Collective / Arts association

NIBA(UP), Núcleo de Imigrantes nas Belas Artes da Universidade do Porto

NowHere- associação cultural

Plataforma Geni

UNA – União Negra das Artes, associação cultural