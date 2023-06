PCP termina jornadas na serra da Estrela com golpe ao Governo: “Está tudo por fazer”

Passou dois dias em Castelo Branco e na Guarda a conhecer as zonas fustigadas pelos incêndios de 2017 e 2022, onde se deparou com a demora nas respostas do Governo, seja nos apoios às populações afectadas, seja na revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela. A conclusão, para o PCP, é apenas uma: “Está praticamente tudo por fazer.”

