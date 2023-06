China “quer instalar” base de treino militar em Cuba

O Governo chinês estará a negociar com Cuba a instalação de uma base para treino militar conjunto na ilha, avança o Wall Street Journal nesta terça-feira, poucas horas depois do final de uma visita do secretário de Estado norte-americano a Pequim.

Segundo o jornal de Nova Iorque, as negociações entre os responsáveis chineses e cubanos provocaram alarme em Washington, e levaram a Administração Biden e senadores do Partido Republicano e do Partido Democrata a recearem uma futura presença militar da China às portas dos EUA, a 150 quilómetros da costa da Florida.

Ao contrário do que acontece com os EUA na região do Pacífico — onde estão estacionados mais de 350 mil soldados norte-americanos, segundo os números do Journal —, a China não tem uma presença militar activa na América Latina, uma situação que as autoridades norte-americanas querem manter durante o tempo que for possível.

Os esforços dos EUA para desincentivar a abertura cubana à China e adiar os avanços de Pequim centram-se, segundo o Journal, na possibilidade de uma melhoria das relações comerciais entre Washington e Havana, numa altura em que Cuba enfrenta uma grave crise económica.

Há duas semanas, o mesmo jornal noticiou que a China reforçou, nos últimos quatro anos, a sua capacidade para interceptar escutas telefónicas nos EUA a partir de Cuba — uma notícia que foi recebida num primeiro momento com um desmentido oficial por parte dos EUA e de Cuba, e que seria confirmada em parte, poucos dias depois, pela Administração Biden.

"Não se trata de um novo desenvolvimento, e a caracterização do acordo [entre a China e Cuba] na notícia não condiz com o nosso entendimento", disse a Casa Branca em resposta às revelações sobre a capacidade de espionagem chinesa em Cuba.

Os líderes da Comissão de Serviços Secretos do Senado dos EUA — Marco Rubio, do Partido Republicano, e Mark Warner, do Partido Democrata — manifestaram a sua "profunda inquietação com a notícia de que Havana e Pequim estão a trabalhar em conjunto para espiarem os Estados Unidos".

A possível negociação para a construção de uma base de treino militar da China em Cuba, noticiada nesta terça-feira, não era do conhecimento público. Segundo o Wall Street Journal, a negociação está numa fase avançada, mas ainda não foi concluída.

Outras fontes contactadas pelo jornal — caracterizadas como pessoas com cargos de responsabilidade nas estruturas do Governo norte-americano — dizem que as informações recolhidas pela espionagem dos EUA são "fragmentadas", mas "convincentes".

"A comunidade de serviços de informação dos EUA acompanha há vários anos a intenção da China de expandir o seu alcance a nível global, mas neste caso concreto é prematuro tirar conclusões com base nos relatórios mais recentes", disse um responsável dos serviços de informação norte-americanos, citado sob a condição de anonimato. "Nesta fase, não nos parece que esteja em causa um grande reforço das actuais capacidades da China."

Numa reacção à notícia desta terça-feira, um responsável da embaixada da China em Washington disse ao Wall Street Journal que a posição chinesa foi transmitida a 9 de Junho, num desmentido da notícia sobre os centros de espionagem: "Os EUA são especialistas a perseguir sombras."

Na segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, foi recebido pelo Presidente chinês, Xi Jinping, no final de uma visita a Pequim destinada a travar uma escalada nas tensões entre os dois países.

No último ano, as relações sino-americanas agravaram-se com a visita a Taiwan da então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, e com a crise dos balões de espionagem chineses que sobrevoaram instalações militares sensíveis em território norte-americano.

Nas declarações públicas sobre a visita de Blinken, os dois lados indicaram que pode haver abertura a um reinício do diálogo a vários níveis, embora nada tenha sido dito sobre um possível reatamento das comunicações directas entre os respectivos líderes militares — uma suspensão decidida pela China em Novembro de 2022, na sequência da visita de Pelosi a Taiwan.