PS propõe redução de IRS a quem descer valor das rendas

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) propõe uma alteração ao pacote Mais Habitação do Governo que passa por apoiar via fiscal os senhorios que baixem os valores das rendas. De acordo com a proposta do PS, a que o PÚBLICO teve acesso, a ideia é criar “um incentivo à redução das rendas nos novos contratos de arrendamento” através da “aplicação de uma redução de cinco pontos percentuais da respectiva taxa, sempre que a renda seja inferior em pelo menos cinco pontos percentuais à renda do contrato de arrendamento anterior”.

