Terça na TV: X, quem comanda o mundo e os piratas da vida real

CINEMA

Homem Demolidor

AXN Movies, 21h10

A cidade de eleição é Los Angeles, ou San Angeles como é chamada no tempo futuro. Em 2036, o polícia Spartan (Sylvester Stallone), também conhecido por “homem demolidor”, e o psicopata Phoenix (Wesley Snipes) acordam depois de estarem congelados numa prisão criogénica durante algumas décadas. A cidade é agora governada pelo benevolente ditador Dr. Raymond Cocteau (Nigel Hawthorne), o homem que baniu o sexo, o tabaco e os palavrões e erradicou a violência. Cocteau vê-se obrigado a abrir uma excepção para os métodos violentos de Spartan, com vista a restabelecer a ordem. Um filme de acção futurista de Marco Brambilla estreado em 1993.

Becky

Cinemundo, 22h30

Num raro papel dramático, o actor cómico Kevin James, conhecido pelas suas sitcoms televisivas e as comédias que protagonizou no cinema, é o vilão deste filme de terror. Becky (Lulu Wilson) é uma adolescente que vai passar o fim-de-semana a uma casa de férias num lago com o pai, com quem tem uma relação pouco saudável desde que a mãe morreu, a nova namorada dele e o filho dela. O que era suposto ser um momento familiar de reconciliação torna-se um pesadelo quando um grupo de presidiários, liderados por Dominick (James), um perigoso neonazi, consegue fugir da prisão e os toma como reféns. Um filme de 2020 da dupla Jonathan Milott e Cary Murnion. Uma sequela, A Fúria de Becky, chega aos cinemas esta semana, assinada por Matt Angel e Suzanne Coote.

X

TVCine Top, 22h55

Texas, finais da década de 1970. Um realizador chega com a sua equipa de actores e técnicos amadores a uma cabana situada na quinta de uns agricultores, com a intenção de fazer um filme para adultos. O velho senhor avisa-os de que a sua mulher tem um problema de saúde e que se devem afastar dela o mais possível. Nessa mesma noite, eles são brutalmente atacados. Realizado por Ti West (Hóspedes Indesejados, The Sacrament, Terra Violenta), um filme slasher erótico que conta com as actuações de Mia Goth, Jenna Ortega, Martin Henderson, Scott Mescudi (ou seja, o rapper Kid Cudi) e Brittany Snow.

SÉRIE

Run the World

TVCine Emotion, 22h10

Estreia T2. Em 2011, Beyoncé perguntava quem comandava o mundo. Eram as raparigas, respondia. O nome desta série cómica remete para essa canção, Run The World (Girls), enquanto mostra o dia-a-dia de quatro amigas que vivem no Harlem, em Nova Iorque. É uma criação de Leigh Davenport que chega agora à segunda temporada, desta feita, com Rachelle Williams aos comandos da escrita e não a autora original da série.

DOCUMENTÁRIOS

A Loucura da Arte Bruta

RTP2, 20h38

Este documentário feito por Simon Backès para o canal ARTE traça a história da Arte Bruta, um termo criado pelo francês Jean Dubuffet nos anos 1940 para designar arte feita por gente mais preocupada com seguir os seus impulsos criativos puros do que com profissionalismo. Quem foram os artistas mais relevantes deste movimento? É a essa e a outras perguntas que o documentário procura responder.

A Verdadeira História dos Piratas

História, 22h15

Para assinalar os 20 anos da estreia do primeiro filme da saga Piratas das Caraíbas, este documentário francês de Stéphane Bégoin foi à procura de ver como eram os piratas da vida real, especialmente quando comparados com aqueles que conhecemos da ficção.

INFANTIL

Docinho de Morango na Grande Cidade

Panda+, streaming

Estreia. Docinho de Morango abandona a sua terra natal para ir viver para a grande cidade e tornar-se pasteleira. Por lá, ganha novas amigas que a ajudarão nessa tarefa e serão companhia para várias novas aventuras. O Panda+ estreará dez episódios por semana.

Robin dos Bosques, Travessuras em Sherwood

Panda+, streaming

Estreia T3. Um original francês, esta série animada narra as aventuras de Robin dos Bosques e dos seus comparsas quando eram meras crianças de à volta de dez anos, já com espírito heróico e já contra o Príncipe João.