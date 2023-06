Sindicatos médicos exigem aumentos salariais. Se não houver acordo, Verão “vai ser caótico”

O próximo Verão adivinha-se ainda mais complicado do que é habitual em período de férias se o Governo não chegar a acordo com as duas estruturas sindicais que representam os médicos no processo negocial iniciado há mais de um ano. E essa hipótese afigura-se cada vez mais provável. O Ministério da Saúde cancelou de véspera a reunião com os dirigentes da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) que estava marcada para esta terça-feira, numa altura em que faltam apenas 11 dias para o final do prazo do protocolo negocial assinado com as duas estruturas sindicais que representam os médicos.

