Costa em Budapeste: correspondeu ao “convite” do Presidente da UEFA

Sobre estar sentado ao lado de Viktor Orbán, o gabinete do primeiro-ministro explica que António Costa mereceu “o tratamento protocolar adequado, tendo sido sentado ao lado do seu homólogo”.

A paragem do primeiro-ministro em Budapeste a 31 de Maio tratou-se de uma "escala" para corresponder "ao convite que lhe tinha sido endereçado pelo presidente da UEFA para assistir ao jogo da final da Liga Europa". Quanto a Viktor Orbán, com ele António Costa"mantém naturalmente relações de trabalho".

O gabinete do primeiro-ministro reagiu na manhã desta segunda-feira à polémica gerada pela sua paragem em Budapeste, onde, acompanhado pelo seu homólogo húngaro — Viktor Orbán, líder de direita radical que colhe bastante antipatia no seio das instituições europeias —, assistiu à final da Liga Europa entre o Sevilha e a Roma.

Tendo António Costa "concluído atempadamente os seus compromissos oficiais em Portugal", e ficando Budapeste a caminho da Moldova — onde ia participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia —, o "primeiro-ministro teve oportunidade de fazer uma escala nessa cidade" e assistir à dita partida de futebol, explica o seu gabinete em comunicado enviado às redacções.

Sobre estar sentado ao lado de Orbán — como a fotografia publicada pelo Observador demonstrou — o gabinete do primeiro-ministro explica que Costa mereceu "o tratamento protocolar adequado, tendo sido sentado ao lado do seu homólogo húngaro, com quem mantém naturalmente relações de trabalho".​

A paragem de António Costa gerou críticas da esquerda à direita, acusando o primeiro-ministro de utilizar meios do Estado — um Falcon 50, da Força Aérea — de forma pessoal.

Este domingo, no Twitter, a IL instou o primeiro-ministro “a pagar do seu bolso o desvio que o Falcon teve de fazer para que pudesse ter ido ver a bola à custa do dinheiro dos contribuintes” e Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, considerou “lamentável” a “utilização de recursos públicos numa paragem decidida de forma pessoal pelo primeiro-ministro”.

Já o Presidente da República referiu-se à paragem como tendo sido uma “escala técnica” devido a uma eventual “falta de autonomia” da aeronave, o que ficou agora posto de parte com o esclarecimento prestado pelo gabinete do primeiro-ministro. Dias antes, dizia que se devia à vontade que Costa tinha em dar um abraço a José Mourinho (que disputava a final europeia) e notou que o primeiro-ministro o havia informado de que o faria.