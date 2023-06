Brilhante Ustra, o torturador herói de Bolsonaro no banco dos réus depois de morto

Na semana em que a justiça eleitoral decide o futuro do ex-Presidente brasileiro, o Supremo julga o recurso da condenação do chefe da polícia política da ditadura pela morte de um jornalista em 1971.

A 17 de Abril de 2016, na tumultuosa e longa votação do processo de impeachment da Presidente brasileira Dilma Rousseff, o então deputado federal Jair Bolsonaro dedicou o seu voto favorável à “memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff”. Sete anos depois, o nome do antigo chefe da polícia política da ditadura militar brasileira, que morreu em 2015, volta a cruzar-se com o de Bolsonaro.