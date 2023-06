Moedas anuncia mais 322 milhões para reabilitação e nova habitação em Lisboa

Envelope financeiro faz parte de um plano que prevê gastar 800 milhões até 2028 em requalificação de bairros municipais e construção nova, com verbas do PRR, do Estado e dos cofres municipais.

Perante as recorrentes críticas da oposição, que o acusa de inacção no combate às enormes dificuldades dos lisboetas em encontrar uma habitação a preços condizentes com os seus rendimentos, Carlos Moedas anuncia um novo pacote financeiro para o sector. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) tornou público, esta segunda-feira, o acordo firmado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), no valor de 322 milhões de euros, de investimento tanto em reabilitação de edificado próprio em mau estado, como em novas casas a construir na capital. Isto apesar de parte desse investimento só se tornar tangível no final da presente década.