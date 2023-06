Enciclopédias: mutação ou destruição?

As duas coisas. Importa-me a mutação, mas mais me importa a destruição. O deslumbramento com a chamada “transição digital” faz muito mais estragos no saber do que se imagina. Já não me refiro, como faço há mais de 20 anos, à crise e declínio da leitura, que começa agora a ter alguma atenção pelo facto de os suecos estarem a voltar ao papel nas escolas. Mas não chega em Portugal, onde um dos locais mais perigosos para este deslumbramento é o Ministério da Educação, com os estragos de vento em popa.

