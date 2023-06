São 7 anos de Origens em Évora: restaurante celebra Alentejo e tem nova loja

No centro histórico de Évora, por entre as ruelas e a calçada portuguesa, chegamos ao recanto do restaurante Origens. Numa viagem pela tradição do Alentejo, o chef Gonçalo Queiroz e a esposa e sommelier Eugénia apostam aqui em “divulgar” os produtos locais, harmonizando vinhos e pratos. Objectivo: serem uma montra do melhor da região e uma boa mesa alentejana.

Para a equipa, este ano é especial, e, acredite-se ou não, a numerologia é aqui muito importante. Nem que seja pela graça e a magia eterna do 7. Afinal, são 7 anos de Origens e há casualidades que vêm ao de cima: Eugénia, Gonçalo, Queiroz e Origens: cada nome, 7 letras. “Temos muita simbologia aqui com o número 7: casámos também no dia 7, e aqui temos os 70 candeeiros de iluminação”, explica a sommelier, enquanto observamos a equipa do chef atarefada na cozinha.

Gonçalo Queiroz e a esposa estavam no Dubai quando decidiram que era hora de voltar às origens. Abriram o restaurante em 2016, primeiro com um conceito típico, não só com os “pratos de autor”, mas também com “umas coisas mais agradáveis a toda a gente”, diz o chef.

Foto ChefGonçalo Queiroz DR

Com o tempo, o chef trouxe a criatividade do que já tinha aprendido na elaboração de pratos “diferentes”. E, se por um lado, Gonçalo já tinha a experiência de estar à frente de uma cozinha (primeiro no Ecorkhotel, em Évora, e depois no restaurante Picante, no Dubai), também a esposa, que tinha provado “vinhos como deve ser” no emirado árabe, se especializou através de formações do Wine & Spirit Education Trust. Aliás, toda a equipa do Origens tem o primeiro nível de formação deste reconhecido fornecedor mundial de qualificações em vinhos.

A técnica de combinar o prato com o vinho é sempre um trabalho de equipa: a pessoa escolhe o prato e “confia na escanção” que “harmoniza um vinho com o prato que a pessoa escolheu”, explica a sommelier. A sazonalidade dos produtos leva a que a ementa do Origens esteja constantemente a mudar, e desde que abriu, o restaurante já mudou a ementa 23 vezes. O brás de farinheira (11€) é o único que se mantém, por causa da "elevada procura" da clientela, que até é, actualmente, mais nacional que internacional.

7 produtos da região a saborear em 7 momentos

Neste sábado, o restaurante Origens vai celebrar o aniversário com um jantar especial, com uma viagem de sabores composta por, evidentemente, 7 etapas. Motes: o azeite, a beterraba, a carne mertolenga, os figos, o lírio, o porco alentejano e o queijo. Boa companhia: vinhos da Adega Monte Branco. E a ideia é continuar a celebrar: “Este ano queremos que seja um ano em grande. Vamos fazer mais jantares vínicos. Que seja um ano de comemoração, e não só com este jantar”, afirma Eugénia.

Foto O prato à brás de farinheira é dos mais procurados, e o único que não sai da ementa DR

O primeiro momento é marcado por uma degustação de quatro azeites da região em pão alentejano. Seguem-se um folhado de queijo de ovelha com compota de figo-da-índia, e uma salada de texturas da beterraba, que nos aparece cozida e em forma de gelatina.

A papada de porco alentejano marca a próxima etapa. Este prato “funciona como se fosse um prato de jejum alentejano”, e é acompanhado com um pesto com alho, coentros e limão. De seguida, o chef propõe o lírio braseado e cuscuz​ do mar, um prato de peixe da costa açoriana. Neste prato, as origens alentejanas estão à mesa, com o calducho que serve para cozinhar os cuscuz​.

Depois, um lombo de novilho mertolengo acompanhado de texturas de milho, um “best-seller” que já esteve na ementa do Origens. Por fim, a sobremesa traz-nos figos assados e frescos, acompanhados com gelado e amendoim, um prato da autoria da subchefe Ana Vila Viçosa.

O custo do jantar é de 50 euros por pessoa. Neste dia, vai ser ainda inaugurada a nova loja W2M Wine to Me, que está localizada perto do restaurante. Este espaço vai ser dedicado à prova e venda dos vinhos da carta. Além disso, vão estar à venda bolachas e outros produtos de cerâmica e madeira feitos pela Associação Sócio - Cultural Terapêutica de Évora.