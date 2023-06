Anos e anos de música ligam Sonic Boom, Panda Bear e a Cafetra

As lendas indie são as estrelas da Noite Fetra e amigos, este sábado. Juntámos a dupla e músicos lisboetas, ouvimos discos e falámos do que os aproximou, o que os liga e do futuro.

“Não é preciso ter muito guito, nem muito menos imensa técnica. É só preciso ter bons amigos e uma boa dose de wella.” Era com estas palavras que Os Passos em Volta, uma das bandas fundadoras da Cafetra Records, deixavam claro ao que eles e a editora vinham em Fetra, manifesto de intenções e uma das faixas fulcrais do álbum de estreia de 2011. Desde então, vários músicos da Cafetra gravaram canções com o mesmo nome e a mesma celebração da amizade e da necessidade de comunidade e entreajuda. Paralelamente, quase todos os anos desde 2011, organizaram festas entre o fim do Outono e o início do Inverno que, edição após edição, provaram em palco e em cartaz que as palavras que abrem este texto não são vazias, com todos os elementos da editora juntos e rodeados de amigos e cúmplices musicais. A próxima realiza-se neste sábado, na SMUP.