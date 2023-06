Contingente para alunos pobres é “fundamental”: “O país não pode perder talento”

O ensino superior continua a ter uma barreira à entrada para estudantes pobres. No último ano, foram colocados 50 mil jovens através do concurso nacional de acesso, mas pouco mais de 1400 desses alunos eram beneficiários do 1.º escalão do abono de família, que dá resposta aos mais carenciados. Uma vez lá dentro, como se comportam os alunos pobres? Pelo menos tão bem como os restantes.

