O director da escola com a média mais alta nos exames: “As estrelas deste colégio são os alunos”

Rui Brito é o director do Grande Colégio Universal, onde, em 2021, os alunos tiveram as médias mais altas tanto nas provas finais do 9.º ano como nos exames de acesso ao ensino superior.

A escola “era o tema à mesa” enquanto Rui Brito, hoje com 48 anos, crescia. O seu pai geria o Grande Colégio Universal, no Porto, de que é hoje director. “Costumo dizer que cresci a comer educação ao pequeno-almoço, almoço e jantar”, brinca. A sua vida e a do próprio colégio confundem-se. Foi ali aluno: “Lembro-me de ter sido feliz aqui, dos meus jogos de futebol no recreio e dos meus professores.” Mas o colégio que hoje dirige “é diferente” daquele que frequentou. “Evoluímos positivamente”, sem perder a “proximidade” que continua a apresentar como o motivo dos bons resultados conseguidos.