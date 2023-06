Queres ser voluntário mas não sabes onde? Esta feira pode ajudar-te

A feira acontece sábado e domingo entre as 14h e as 20h na Quinta de Monserrate, em Matosinhos. Workshops, palestras e música são algumas das actividades.

Workshops de pintura, jogos de tabuleiro, torneios de padel e sunsets são algumas das actividades da primeira feira de voluntariado da associação Prémios Coração e o Mundo, criada pelo médico intensivista Gustavo Carona, em Novembro de 2022.

A feira acontece este fim-de-semana, 17 e 18 de Junho, na Quinta de Monserrate, em Matosinhos, e a entrada é livre. As portas estão abertas das 14h às 20h. “Lembrei-me de premiar com criatividade as pessoas que fazem as coisas mais bonitas, moldar a sociedade, e levar a que outros tantos fossem atrás”, explica ao P3 Gustavo Carona.

No total, são 117 as organizações de cariz social e humanitário que se juntam à festa com um único objectivo: sensibilizar para o voluntariado que se faz em Portugal e além-fronteiras e, quem sabe, conseguir que mais pessoas se juntem às causas. Banco Alimentar contra a Fome, Liga Portuguesa contra o Cancro, Animais de Rua, rede ex aequeo e Médicos sem Fronteiras são algumas das que vão marcar presença.

“Isto é uma espécie de feira do livro, mas mais pequena onde acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Vamos ter uma zona de palestras, outra de workshops e depois num espaço de sete mil metros quadrados temos as tais 117 organizações”, descreve o médico.

Quem quiser assistir às palestras também o pode fazer e não precisa de se inscrever. Ao todo, são 16 conferências sobre igualdade, discriminação, apoio social, alterações climáticas e missões humanitárias como as de Gustavo que passou pelo Congo, Síria e Afeganistão.

Assistir a estas conversas é também uma forma conhecer projectos como o Just a Change, que se dedica à reconstrução de casas de pessoas com dificuldades económicas, ou os trabalhos de Andreas Noe, mais conhecido nas redes sociais como The Trash Traveler, que transforma lixo em arte "e mostra-o com criatividade ao grande público para que as pessoas se sensibilizem para esta problemática", defende Gustavo​.

A par disto, e pensando especialmente nos visitantes mais velhos, a iniciativa Pedalar Sem Idade quer promover exercício físico e o combate ao isolamento através de passeios de bicicleta gratuitos pela cidade do Porto.

Ainda sobre desporto, o treinador de futebol André Villas-Boas é uma das figuras que vai aparecer pela feira no domingo para falar sobre a Race for Good, organização que fundou em 2018 que angaria fundos para apoiar causas humanitárias através da prática desportiva.