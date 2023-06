Incêndio destruiu restaurante Kubo em Lisboa

Um incêndio deflagrou na manhã desta sexta-feira no restaurante Kubo, na zona de Santos, em Lisboa. Segundo informações prestadas ao PÚBLICO pelo Regimento de Sapadores de Lisboa, o fogo já se encontra extinto, em fase de rescaldo.

A mesma fonte indicou que o alerta chegou às 7h05 da manhã, via 112. No local estão cerca de 40 operacionais, apoiados por 15 carros.

Não há indicação de feridos, nem que as chamas se tenham propagado a outros edifícios nas imediações.

Segundo a SIC Notícias, já estarão elementos das Polícia Judiciária no local para investigar as possíveis causas do incêndio, que destruiu, como mostraram as imagens televisivas, praticamente todo o espaço.