Tenistas Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa confirmam relação

Depois de a tenista espanhola Paula Badosa ter sido vista na bancada do torneio de Roland Garros, em Paris, na última semana, a assistir aos jogos do grego Stefanos Tsitsipas, surgiram rumores de um possível relacionamento entre os dois atletas que, nas suas redes sociais, partilharam momentos de cumplicidade, mas foi nesta quarta-feira que a tenista, de 25 anos, confirmou à revista ¡Hola!: “Sim, estou a namorar com ele.”

Por estes dias, nas redes sociais reapareceu um vídeo, partilhado por um seguidor de Tsitsipas, de 24 anos, feito durante o Open da Austrália de 2022, a mostrar um momento em que o grego recebeu, por engano, um pacote com o nome de Badosa, ao qual a espanhola respondeu, identificando o tenista, na quarta-feira com um efusivo: "Nãoooooooooooooooo! Isto é de loucos! O universo estava a chamar..​."

completely forgot about it until now.. it was 2022! pic.twitter.com/ihJxOezn6i — grASSanos era ???? (@fedsipas) June 13, 2023

Mas antes disso, na segunda-feira, Paula Badosa respondeu a um vídeo partilhado por Tsitsipas, no Twitter, onde é visto a abraçar carinhosamente a tenista depois de jogar um encontro de pares mistos. "Este momento." E acrescentou três emojis carinhosos.

This moment ?????? — Paula Badosa (@paulabadosa) June 12, 2023

Embora Paula Badosa tenha confirmado apenas na quarta-feira o relacionamento, a verdade é que há cinco dias, os dois criaram uma conta de Instagram conjunta, a que chamaram “tsitsidosa” — uma junção dos dois apelidos dos tenistas —, onde partilham, livremente, momentos íntimos de felicidade, como um vídeo na piscina e no ginásio, onde treinam. Na descrição da conta, está escrito: “Melhores amigos e almas gémeas. Nada mais, nada menos.”

Até agora, a nova conta tem apenas três imagens, mas já conquistou 37.500 seguidores. A solo, Tsitsipas tem 1,8 milhões de fãs e Badosa conta com apenas 978 mil nas suas contas de Instagram.

Foi em 2018 que o jovem grego começou a destacar-se nos torneios de ténis, mais precisamente quando venceu Novak Djokovic, no Canadá, onde chegou à final, mas acabou por ser derrotado por Rafael Nadal. Mas foi em 2019 que, no Mutua Madrid Open, viria a vencer Nadal e, em 2020, derrotou Roger Federer em Melbourne, tinha então 20 anos. Actualmente, Stefanos Tsitsipas está em quinto lugar no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), já Paula Badosa foi a primeira espanhola a vencer em Indian Wells, nos EUA, em 2021. Actualmente está na 34.ª posição da lista da ATP devido a uma série de lesões que a impossibilitaram de jogar.

