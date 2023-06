Volta ao mundo em 22 dias (e pelo menos 68 mil euros) em avião de luxo

A agência de viagens Safrans du Monde lançou o pack The World Tour Grands Classiques: custa desde 68 mil euros. A partida está marcada para o dia 24 de Outubro.

A agência de viagens Safrans du Monde acaba de lançar uma volta ao mundo de 22 dias — oficialmente apelidada de The World Tour Grands Classiques 2023 — a partir do conforto de um Airbus A340 com upgrade sob o mote de máximo luxo.

A viagem, inspirada na Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, que celebra o 150º aniversário este ano, começa e acaba em Paris e tem nove escalas: Ilha de Páscoa (Chile), Polinésia Francesa, Rio de Janeiro (Brasil), Machu Picchu (Peru), Angkor Wat (Camboja), Hanoi e Ha Long Bay (Vietname), Petra e o Deserto de Wadi Rum (Jordânia), Agra e Taj Mahal (Índia) e Sydney (Austrália) — em 2024, refere a empresa francesa, a cidade de Nova Iorque será adicionada ao itinerário.

“Estou permanentemente à procura de provocar o efeito uau”, disse Guy Bigiaoui, CEO da Safrans du Monde, uma “agência de viagens à medida” do freguês, especializada em viagens em jactos particulares.

Foto O interior do avião transformado DR

Numa vida passada, este Airbus transportou mais de 350 pessoas e as suas casas-de-banho eram tudo menos luxuosas. Hoje, este hotel cinco estrelas voador conta com três pilotos, sete comissários de bordo, um sommelier e um chef e transporta apenas 40 passageiros.

Os viajantes desta jornada serão servidos com os melhores vinhos e destilados escolhidos a dedo, e servidos, por um sommelier francês.

Esta espécie de "cruzeiro" do ar, cuja partida está marcada para o dia 24 de Outubro, tem apenas duas classes (executiva e primeira) e apenas dois preços (105 e 68 mil euros, respectivamente), que incluem pensão completa, transfers, visitas guiadas e estadia cinco estrelas nas cidades a visitar.