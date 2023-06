Governo está a preparar uma nova lei da modernização administrativa

O secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa afirmou esta quarta-feira, no Parlamento, que está a ser preparada uma "nova lei da modernização administrativa" que vai actualizar e desenvolver a actual e aproveitar as mais recentes soluções disponíveis.

"A nação digital que somos e ambicionamos ser tem de passar, também, pela actividade do Estado e pela forma como a Administração Pública se relaciona com a actividade das empresas e com a vida das pessoas", afirmou Mário Campolargo na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Assim, "estamos a preparar uma nova lei da modernização administrativa que vai actualizar e desenvolver os princípios e normas aplicáveis, aproveitando as mais recentes soluções disponíveis para que a relação da Administração Pública com os destinatários seja pautada por uma lógica de simplificação e usabilidade, acessibilidade e segurança para o utilizador", adiantou.

Mário Campolargo recordou que recentemente foi lançada a assistente virtual do portal ePortugal, o portal único dos serviços públicos. "Com talento português, isto é, com especialistas portugueses no domínio da inteligência artificial e com "startups" nacionais, a AMA - Agência para a Modernização Administrativa - desenvolveu o primeiro "chatbot" com avatar baseado no ChatGPT para acompanhamento na prestação de serviços públicos digitais, começando com a Chave Móvel Digital", referiu o secretário de Estado.

Sublinhou que "o empenho na experimentação, na prossecução de soluções inovadoras e no aproveitamento da tecnologia são também a matriz das políticas públicas de simplificação e modernização administrativa, através do Simplex".

Mário Campolargo referiu que, "mais do que uma colecção de medidas, o Simplex é um modo de pensar permanente na acção da Administração Pública, segundo um modelo de governação que promove a articulação entre as várias entidades administrativas, com a liderança operacional da AMA".

Nesse sentido, "teremos menos medidas viradas para o interior da Administração Pública e mais medidas focadas na experiência das pessoas, eliminando interacções desnecessárias e assumindo o princípio digital por concepção", afirmou.

"A nova visão de atendimento será omnicanal por definição, permitindo que qualquer serviço possa ser iniciado, consultado e concluído numa loja de cidadão ou num posto de atendimento dedicado, mas também num portal único de serviços ou no telemóvel, através de uma única "app" [aplicação] para toda a Administração Pública", disse.

Neste sentido, "estamos a promover uma nova geração de serviços públicos digitais, no quadro Regulamento Europeu do Single Digital Gateway", e até ao final deste ano "prevemos ter concluída a disponibilização no portal único de um conjunto de cerca de 3.000 serviços, um trabalho de levantamento e desmaterialização coordenado pela AMA em conjunto com cada uma das entidades administrativas competentes", salientou.