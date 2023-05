Governo lança novo chatbot inteligente para ensinar a usar chave móvel digital

O portal dos serviços públicos (eportugal.gov.pt) vai ter uma nova assistente virtual que usa a mesma tecnologia do ChatGPT para ajudar os cidadãos a criar e utilizar a chave móvel digital (CMD), o meio de autenticação do Estado português que permite aceder a vários serviços públicos e assinar documentos digitais. Trata-se do segundo programa de conversa com inteligência artificial (IA) generativa lançada pelo Governo no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), numa altura em que vários países debatem como regulamentar a tecnologia que é capaz de produzir conteúdo novo a partir de enormes quantidades de dados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt