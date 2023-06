Receitas dos alojamentos turísticos sobem 47% até Abril

Proveitos totais de hotéis, pousadas, alojamento local e aldeamentos turísticos em Portugal atingiram nos primeiros quatro meses do ano o montante de 1,29 mil milhões de euros.

As receitas dos alojamentos turísticos registados oficialmente em Portugal – incluindo hotéis, alojamanento local com 10 ou mais camas, pousadas e apart-hotéis, entre outros – ascenderam, entre Janeiro e Abril últimos, a 1290 milhões de euros.

Os dados, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) representam um crescimento simultâneo face ao ano passado e, mais significativo, um crescimento acima de 40% face aos últimos valores antes da pandemia de covid-19.

Assim, face aos primeiros quatro meses de 2022, os proveitos totais dos alojamentos turísticos em Portugal subiram 46,8%. E, face ao período de Janeiro a Abril de 2019, o valor é 40,2% superior.

O desempenho dos proveitos totais (que incluem além das dormidas também receitas de restauração e outros serviços) foi acompanhado por uma subida da rentabilidade das unidades de alojamento. Avança o INE que, no primeiro quadrimestre do ano, o rendimento médio por quarto disponível (também conhecido como Revpar) aumentou 38,9%, enquanto o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) subiu 14% face a igual período de 2022.

O dobro dos níveis de 2019

Olhando só para o desempenho de Abril – mês em que decorre o período da Páscoa, com consequências para as viagens de nacionais e entrada de turistas no país –, avança o INE que "os proveitos totais cresceram 28,6%”, face a igual mês de 2022, tendo “atingido 497,1 milhões de euros”. Já os “relativos a aposento aumentaram 29,4%”, ascendendo a 373,6 milhões de euros.

Em comparação com igual mês do ano de 2019 – cerca de um ano antes da pandemia ter sido decretada – “registaram-se aumentos de 48,4% nos proveitos totais e 50,0% nos relativos a aposento”, acrescenta o INE.

No quarto mês deste ano, o alojamento turístico nacional recebeu 2,7 milhões de hóspedes, o que é uma subida de 16,5% face a Abril do ano passado; e registou 6,8 milhões de dormidas, o que representa um crescimento de 13,8% face ao período homólogo de 2022.

Se a avaliação contemplar os quatro primeiros meses deste ano, foram registados 19,4 milhões de dormidas, uma subida de 30% face ao primeiro quadrimestre de 2022, dos quais 13,35 milhões foram de residentes no estrangeiro, ou seja, 68,84% do total.