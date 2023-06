PSD aposta no “sangue novo” do TC para fiscalização sucessiva da eutanásia em 15 dias

As assinaturas dos deputados ainda não foram recolhidas, mas estão garantidas “muito mais do que as suficientes”, garante a deputada Paula Cardoso. Pedido será feito nos próximos 15 dias.

O PSD apresentará o pedido de fiscalização sucessiva à eutanásia nos próximos 15 dias e está esperançoso de que o “sangue novo” do Tribunal Constitucional (TC) jogue a seu favor. As assinaturas dos deputados ainda não foram recolhidas, mas estão garantidas “muito mais do que as suficientes”.