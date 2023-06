P24. Berlusconi, o “camaleão” que inventou uma nova forma de fazer política

Neste P24, conversamos com a jornalista Sofia Lorena sobre o percurso do magnata e político italiano que morreu esta segunda-feira, aos 84 anos.

Do controlo da televisão aos escândalos sexuais, Silvio Berlusconi inaugurou um estilo político que acabou por se tornar moda nos últimos anos - as parecenças do seu percurso com o que teriam depois Donald Trump ou Boris Johnson poderão não ser coincidência.

