Guardian News & Media pede desculpa pela forma como investigou denúncias de assédio

O New York Times publicou um artigo no qual sete mulheres acusavam Nick Cohen de atitudes impróprias. Empresa referiu querer mudar a forma como são feitas as investigações.

A Guardian News & Media, empresa detentora dos jornais britânicos The Guardian e The Observer, pediu esta segunda-feira desculpa pela forma como conduziu uma investigação, na sequência de denúncias de assédio sexual de várias mulheres contra o colunista Nick Cohen, avança o New York Times.

As declarações acontecem depois de o New York Times ter publicado um artigo no qual sete mulheres acusavam Cohen de ter comportamentos sexuais e impróprios fora e no local de trabalho.

A directora do jornal The Guardian, Katharine Viner, e a directora executiva, Anna Bateson, dirigiram-se a uma das vítimas, Lucy Siegle. "Queremos pedir desculpa pela sua experiência de assédio sexual por parte de um membro da equipa do Observer e pela forma como a sua queixa foi tratada", afirmaram.

"Todos devem sentir-se seguros no local de trabalho e na presença dos seus colegas, e o incidente que descreve é absolutamente inaceitável", acrescentaram. Siegle tinha acusado Cohen em 2018, mas foi ignorada.

A empresa disse ainda querer mudar a forma como são feitas as investigações a denúncias desta natureza e, por isso, "todas as alegações relacionadas com assédio sexual serão investigadas por terceiros independentes e externos, e não pelos gerentes seniores da GNM", disse o grupo.

Para melhorar os procedimentos de investigação, o The Guardian contratou a empresa Howlett Brown para ser um "ponto de contacto independente até ao final de Setembro" para quem quiser apresentar uma queixa neste âmbito.

Cohen, que era colunista no jornal britânico The Observer há duas décadas, abandonou em Janeiro o órgão de comunicação social. Até ao momento, não comentou as acusações do New York Times.