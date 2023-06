Espaços públicos dos Países Baixos vão oferecer protector solar

O Governo dos Países Baixos decidiu fornecer gratuitamente protector solar à população, durante o Verão, para tentar combater os níveis elevados de cancro de pele verificados no país. A campanha arrancou este fim-de-semana e visa superar os obstáculos associados aos custos e inconveniências na aquisição do produto, avança o jornal The Guardian.

Os especialistas têm-se mostrado preocupados com o aumento significativo no número de pessoas com cancro de pele no país e um pouco por toda a Europa. A comunidade médica tem procurado assim reforçar a importância da utilização do protector solar, principalmente nos momentos de maior exposição.

A ideia é reutilizar os dispensadores usados durante a pandemia para armazenar desinfectante. Estes dispensadores poderão ser encontrados nos estabelecimentos de ensino, nos festivais, recintos desportivos e espaços públicos, de acordo com a estação pública NOS.

O hospital Venlo-Venray, nos Países Baixos, tem vindo a reunir esforços para fornecer protector solar nas escolas primárias e fazer com que as crianças aprendam sobre a importância do mesmo e dos cuidados a ter com a pele.

"Está a custar algum dinheiro, mas temos a saúde das pessoas em alta consideração", referiu Jacco Knape, da cidade de Katwijk.

Nas últimas semanas, têm-se registado temperaturas relativamente altas em algumas regiões da Europa, exigindo às pessoas maiores cuidados com a pele quando expostos ao sol.